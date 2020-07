So motivierst du deine Kinder zur Bewegung

Darauf kannst du aufbauen. Wenn dein Kind ein paar Wochen lang regelmäßig Sport gemacht hat, schlägt Cutaia vor, ihm zum Beispiel folgende Fragen stellen: "Wie fühlt es sich an, in deinem Körper zu sein?" oder "Was kann dein Körper, was du ihm nicht zugetraut hast?". Damit förderst du ein gesundes Körperempfinden bei deinem Kind, was sich auch mental bemerkbar macht. "Lass die Biologie für dich arbeiten. Du musst das Thema nicht erzwingen", rät sie. "Der Mensch ist darauf ausgelegt, sich zu bewegen. Wenn Kinder genug Aktivität bekommen und spüren, dass ihnen Bewegung gut tut, macht es im Hirn einfach Klick und wird mental abgespeichert."



Das Thema Biologie solltest du allerdings besser außen vor lassen, wenn du deinen Kindern die Vorteile von sportlichen Aktivitäten vermittelst. "Erwachsene lassen sich bei ihrem Handeln gerne von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten. Kinder hingegen werden meistens durch Geschichten inspiriert", erklärt Nike Master Trainer Brian Nunez.



Statt also deinem Kind lediglich zu sagen, dass Squat Jumps starke, kräftige Beine machen, erzähle ihm lieber, dass ein hungriger Frosch starke, schnelle Beine braucht, um über einen Teich zu springen und mehr Fliegen zu fangen, und wie er durch das Trainieren seiner Sprünge immer schneller wird. Ein anderes Beispiel: Wenn ihr das nächste Mal Übungen macht, bei denen es auf Schnelligkeit ankommt – beispielsweise Jumping Jacks – erzähl deinen Kindern, dass ihr Lieblingstänzer oder ihre Lieblingsbasketballspielerin genau wegen solcher Übungen so schnelle Beine hat.



Wenn du alles so kindgerecht vermittelst, dass sie es verstehen und echtes Interesse am Sport entwickeln, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sich deine Kinder aus eigenen Stücken bewegen wollen und Spaß daran haben.