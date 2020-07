So leisten Kinder einen Beitrag

Warum es Kindern hilft, sich beim Sport stärker einzubringen, wenn sie schon früh eigene Entscheidungen treffen dürfen.

Du möchtest deine Kinder dazu motivieren, sich zu bewegen? In diesem Artikel erfährst du mehr über einen der sechs wichtigsten Punkte für das Coaching von Kindern: Ihnen zu ermöglichen, mitzumachen und sich selbst einzubringen. Hierbei geht es darum, Kindern eine Stimme zu geben und ihnen dabei zu helfen, sich in ihren Entscheidungen sicher zu fühlen.



Wenn sie ihre freie Zeit selber gestalten können, sitzen viele Kinder schnell einfach nur herum. Deshalb haben wir dir aus dem Besten von "Made to Play" – Nikes Motivationsprogramm für aktivere Kids – die sechs wichtigsten Punkte für das Coaching von Kindern zusammengestellt. In diesem Artikel gibt Chaima, Projektpädagogin in der Fundació Barça, Tipps, wie du deine Kids dazu motivierst, zu Hause Sport zu machen.