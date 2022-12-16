So entfernst du diesen lästigen Geruch von Achselschweiß aus Shirts

Shirts aus Naturfasern (z. B. Baumwolle) sind atmungsaktiver als solche aus synthetischen Fasern (z. B. Polyester und Viskose). In einer Studie, die 2014 in der Fachzeitschrift Applied and Environmental Microbiology erschien, wurden Geruch und Keimzahl von Baumwoll- und Polyestershirts verglichen, nachdem sie bei einer intensiven Spinning-Session auf dem Fahrrad getragen wurden. Dabei stellte sich heraus, dass sich in Shirts aus Baumwolle weniger Bakterien angesammelt hatten als bei synthetischen Materialmischungen, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Kleidung aus natürlichen Materialien nach dem Training nicht so stark riecht.