Darum ist Selbstmassage die ultimative Workout-Vorbereitung

Laut Jones sind Selbstmassagen ein entscheidendes Element zur Verhinderung von Verletzungen bei Athlet:innen. "Durch Selbstmassagen wird das Risiko von Muskelzerrungen und anderen häufigen Verletzungen reduziert", so Jones weiter.

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Die Muskeln zu massieren kann unglaublich heilsam sein, da dadurch die Durchblutung angeregt wird. Dadurch werden die Zellen besser mit Sauerstoff versorgt, was den Regenerationsprozess beschleunigt. Darüber hinaus zeigen Studien von Wissenschaftler:innen des Wyss Institute und der Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, dass durch Massagen die Zellen komprimiert werden, die Entzündungen im Muskelgewebe hervorrufen, was ebenfalls zur Muskelregeneration beitragen kann.

Selbstmassagen "reduzieren auch Mikrotraumata im Gewebe, die ebenfalls zu Schmerzen in den Tagen nach einem Workout führen können", so Jones. "Dadurch kannst du dich schneller regenerieren, um schnell wieder zu trainieren oder im Wettkampf anzutreten", fügt er hinzu.

Bei diesem als Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) bezeichneten Phänomen beginnt der Muskelkater innerhalb von 24 Stunden nach einem Workout und hält bis zu sieben Tage an (wobei Muskelkater innerhalb der ersten drei Tage am stärksten ist). Auch wenn nicht gänzlich erforscht ist, was DOMS hervorruft, zeigen Studien, dass Selbstmassagen den DOMS-Symptomen besonders gut entgegenwirken und somit zu einer schnelleren Regeneration beitragen.

Wenn du Selbstmassagen einsetzt, um die Regeneration zu beschleunigen, solltest du unbedingt mit einer Expertin oder einem Experten Kontakt aufnehmen, um die richtigen Techniken und Methoden für dich zu erlernen.

"Wenn ein bestimmter Muskel oder Körperteil nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist er für Verletzungen anfällig, ebenso wie andere Körperteile, die dadurch mehr arbeiten müssen", so Matt Tanneberg, Doktor für Chiropraktik und Kraft- und Konditionstrainer.

Wenn du deine Muskeln massierst, um Verletzungen vorzubeugen, empfiehlt er, eine Routine vor dem Workout einzuführen, die "ein dynamisches Warm-up umfasst, das idealerweise einige oder alle der Übungen nachahmt, die du anschließend machen möchtest. Darauf sollte eine Selbstmassage der Körperregionen folgen, die sich verspannt, verhärtet oder eingeschränkt anfühlen."