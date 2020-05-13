Selbstgespräche auf andere Art

"Stell dir vor, deine innere Stimme macht dir nach einem wirklich schlechten Spiel oder einer schlechten Leistung nur Vorhaltungen: Du wirst dich schnell in einem Teufelskreis von Scham, Selbstkritik und Selbstverachtung wiederfinden", so Duckworth. Das Gleiche gilt für andere Situationen, zum Beispiel, wenn du ein Workout ausfallen lässt oder etwas isst, das du anschließend bereust. Wenn du dir selbst immer wieder sagst, wie schlecht du bist und dass du nie Erfolg haben wirst, ist das nicht gut für deine Motivation. Negative Selbstgespräche hindern dich daran, es einfach nochmal zu versuchen, und so entfernst du dich noch weiter von deinen Zielen.



Duckworth hat eine zweiteilige Strategie für positive Selbstgespräche entwickelt, mit der du dich selbst wieder auf den richtigen Weg bringst. Zunächst geht es um achtsame Akzeptanz: Akzeptiere, dass du nicht perfekt bist, und verurteile dich dafür nicht. Nimm zum Beispiel ohne Wertung wahr, dass du dein Morgentraining einfach verschlafen hast. Im zweiten Schritt geht es um Mitgefühl für dich selbst. "Denk dabei einfach daran, was deine Mutter, dein bester Freund oder jemand anderes, der dich liebt, zu deinem Missgeschick sagen würde", rät Duckworth. "Sei mitfühlend, positiv und verständnisvoll, bleib aber trotzdem streng mit dir selbst." Versuch, aus der Situation zu lernen und zu überlegen, wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Und bau das dann in deine Selbstgespräche ein. Das könnte sich zum Beispiel so anhören: "Ich ärgere mich, dass ich gestern das Training verschlafen habe. Aber das war eine einmalige Sache und eigentlich mache ich gute Fortschritte auf dem Weg zu meinem Ziel. Morgen stelle ich den Wecker 10 Minuten früher. Wenn ich dann einmal die Schlummerfunktion nutze, habe ich immer noch Zeit genug für das Training." Das zeugt von Durchhaltevermögen und bringt dich schnell zurück auf den richtigen Kurs.