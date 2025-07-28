Entdecke eine Welt, in der Sneaker die Fantasie beflügeln und das Spielen keine Grenzen kennt. Die Nike Air Max Dn x LEGO Kollektion ist nicht nur eine Kooperation, sondern ein Sprungbrett in ein Universum, in dem Sport und Kreativität aufeinandertreffen. Mit dem Air Max Maskottchen "Max" von Nike, LEGO Minifiguren, die durch die Fenster der Luftblasen gucken, und holografischen Akzenten, die über die Zwischensohle tanzen, spornt dieser Schuh Kinder an, größere Träume zu haben. Sie werden sich fühlen, als würden sie schweben, während sie bei jedem Schritt ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Das taktile Mesh-Obermaterial hat eine markante Noppenstruktur, die an den stilprägenden Look von LEGO Bausteinen erinnert. Der Schuh ist ganz im charakteristischen Minifiguren-Gelb gehalten und strotzt nur so vor frischen, verspielten Details – vom auffälligen roten LEGO Emblem auf der Zunge bis hin zum holografischen Logo auf der Ferse und dem Schuhkarton. Wenn du genauer hinsiehst, findest du in den Luftblasen freche Überraschungen, zum Beispiel eine versteckte Alien-Minifigur, die dich angrinst. "Wir wissen, dass es viele hybride Verbraucher:innen gibt, die beide Marken lieben", so Eden Pearson, Product Manager Global Kids Sportswear Footwear. Der Schuh ist eine Hommage an die Verbindung zwischen den Sneakerfans von morgen und den Baumeister:innen.