Straßenfußballer Alan Landeros aus Mexiko-Stadt feilt an seinen Skills

Als ich jünger war, habe ich mit den Kids aus der Nachbarschaft Fangen oder Verstecken gespielt. Als wir dafür zu alt wurden, bin ich irgendwann zu Hause geblieben und habe im Internet Videos angeguckt. So bin ich auf Straßenfußball gekommen. Da war ich 16. Niemand, den ich kannte, interessierte sich genug für diesen Sport, um ihn mit mir zusammen zu machen. Aber das war völlig OK, denn zumindest was Tricks und Kombinationen angeht, musst du ohnehin allein trainieren. Ich fing an, das nachzuspielen, was ich online sah, all die Tricks und Combos der berühmten Spieler. Irgendwann entwickelte ich so meinen eigenen Stil.