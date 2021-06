Mein eigenes Spielfeld: Aus Liebe zur Natur vor der eigenen Haustür

"Wir Menschen verursachen als Spezies mehr Umweltschäden als alle anderen", so Marcus. Er glaubt, dass sich viel ändern lässt, wenn man den Menschen die Natur um sie herum zeigt und erklärt. "Durch Bildung entwickeln Menschen neue Sichtweisen. Da ist soviel Schönheit um uns herum, es gibt so viele Wunder! Man muss nur lernen, sie zu erkennen."



Marcus bringt anderen Menschen das bei, was er selbst in jungen Jahren gelernt hat. Damals lebte er mit seinen Geschwistern und seiner alleinerziehenden Mutter in einer engen Wohnung. Platz war absoluter Luxus. "Ich entfloh der Enge, in dem ich nach draußen ging und die Umgebung durchstreifte", erinnert sich Marcus. "Ich verbrachte wortwörtlich jede freie Minute irgendwo draußen. Ich gehörte zu den Kindern, die erst wieder hereinkamen, wenn ihre Mutter sie zum Essen rief."



Seine Mutter unterstützte seine Naturverbundenheit und fuhr mit Marcus und seinen Geschwister jeden Sommer zum Campen in einen Nationalpark in der Nähe. "Alle Nationalparks gehören zu meinen Lieblingsorten", erklärt er. Auf einem dieser Trips mit seiner Familie nahm er an einer Tour teil, die seine Begeisterung für die Biologie weckte und den Grundstein für seine Studien- und Berufswahl legte. "Es war das erste Mal, dass ich vorgegebene Pfade verlassen und einfach in den Wald gehen durfte", erinnert er sich. "Und ich war völlig begeistert, weil unsere Wanderführerin uns alles über die Pflanzen und Tiere um uns herum erzählen konnte."