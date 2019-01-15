Die Geschichte und das Vermächtnis des LeBron Soldier-Basketballschuhs
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Entdecke, wie der legendäre Schuh über die Jahre weiterentwickelt wurde.
Ursprünglicher Inhalt erschienen am: 15. Januar 2019
Zwei Generationen von Basketballfans haben die spielentscheidenden Leistungen von LeBron James im LeBron Soldier-Schuh miterlebt.
Das erste Mal war, als die Cleveland Cavaliers in den Eastern Conference Finals 2007 ein schweres Spiel bestritten. Im Zoom Soldier erzielte James die letzten 25 Punkte seines Teams beim Sieg in Spiel 5 nach doppelter Verlängerung.
Das zweite Mal trug James den Schuh bei den NBA Finals 2016. Im Soldier X führte James ein Comeback an, gewann drei Spiele in Folge und holte den Titel nach Cleveland zurück. Und während James Cleveland an die Spitze der Liga führte, machte er für viele Fans auch den Soldier zu einer Legende unter den Basketballschuhen.
Laut Jason Petrie, dem Nike-Schuhdesigner von James, stand am Anfang der Soldier-Linie ein klares Ziel: die Entwicklung eines leichten Schuhs, der Stabilität und Komfort auf dem Platz bieten sollte.
"Alles war darauf ausgerichtet, LeBron einen rutschfesten Halt zu geben, also haben wir einen Schuh entwickelt, der komplett darauf basiert und seinen Füßen völlige Sicherheit und Kontrolle bietet", so Petrie über die sichere Passform des Schuhs.
"Playoff-Modus, Team-Schuh, FlyEase, Riemen, Schnürsenkel – im Laufe der Jahre gab es verschiedene Varianten, aber es gab immer etwas, womit LeBron jederzeit punkten konnte. Was den Soldier angeht, haben viele dieser Leistungen sein Vermächtnis geprägt.
Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung des LeBron Soldier 14 am 1. August 2020 werfen wir einen Blick zurück auf die Geschichte und Entwicklung des LeBron Soldier-Schuhs seit 2005.
Der LeBron Soldier im Laufe der Jahre
1.LeBron Zoom 20-5-5
- Jahr: 2005
- Nennenswerte Farbgebungen: Weiß/Schwarz, Marineblau/Rot, Weiß/Gold
- Anmerkungen zum Design: Die DNA des Soldier entstand mit dem Zoom 20-5-5. Die Mittelfuß- und Vorfußriemen des Schuhs gingen aus der Nike Basketball Battleground-Serie und ihrem robusten, für das Spiel im Freien konzipierten Look hervor und wurden zum Markenzeichen der Linie.
2.LeBron Zoom Soldier
- Jahr: 2007
- Nennenswerte Farbgebung: Marineblau/Weiß
- Anmerkungen zum Design: Beim Zoom Soldier drehte sich alles um die auffälligen Riemen über der Mittelsohle und an der Ferse. Die Zoom Air-Dämpfung verlieh LeBron ein reaktionsfreudiges Fußbett, während das gewalkte Leder für eine Zuverlässigkeit sorgte, die LeBron nutzte, um sein Team in der bahnbrechenden Serie von 2007 zum Sieg zu führen. Petrie sagte: "Die Soldier-Linie wäre ohne diese Leistung nicht das, was sie ist. So viele Menschen verbinden diese Erinnerung für immer mit der Silhouette."
3.LeBron Soldier II
- Jahr: 2008
- Nennenswerte Farbgebungen: Weiß/Schwarz/Gold/Rot, Weiß/Marineblau/Rot
- Anmerkungen zum Design: Der Soldier II, den LeBron im Sommer 2008 in Peking trug, hebt sich von der gesamten Kollektion ab: Das Obermaterial ist frei von den charakteristischen Riemen und betont die Strapazierfähigkeit des Schuhs.
"Wir wollten nicht nur LeBron auf den Sommer vorbereiten, sondern auch die Spieler, die ihm zusahen. Sie sollten auf Außenplätzen spielen können, ohne dass ihre Schuhe zerreißen", sagte Petrie. Die Traktion wurde von robusten Milchkisten inspiriert und sollte auch andere Designelemente beeinflussen, z. B. die quadratischen Perforationen des Schuhs.
4.LeBron Soldier III
- Jahr: 2008
- Nennenswerte Farbgebungen: Schwarz/Weiß/Varsity Red, Team Editions
- Anmerkungen zum Design: Der doppelte Riemen kehrte zurück und Zoom Air sorgte für die Dämpfung an der Ferse und am Vorfuß. Die Mittelsohle mit Haifischzähnen und der Zehenbereich verliehen dem Schuh einen frischen Look. LeBron trug den Soldier III für den vielleicht unvergesslichsten Buzzer Beater seiner Karriere: einen 3-Punkte-Wurf in den Eastern Conference Finals 2009.
5.LeBron Soldier IV
- Jahr: 2010
- Nennenswerte Farbgebungen: Weiß/Sport Red-Black, Weiß/Deep Maroon/Metallic Gold, Team Editions
- Anmerkungen zum Design: Nach einer Reihe von Playoffs sorgten LeBrons Leistungen dafür, dass die Bilderbuch-Karriere der Soldier-Linie florierte. Mit dem Soldier IV wurden die Team-Farbgebungen der Linie fortgesetzt. "Das Teamkonzept hat uns zu der Überlegung gebracht, wie dieser Schuh aussehen sollte, damit ihn alle Spieler tragen können", sagte Petrie. Dieser Soldier verfügte über den ersten Löwenkopf-Aufnäher der Serie. Er ist auf der Lasche zu sehen.
6.LeBron Soldier V
- Jahr: 2011
- Nennenswerte Farbgebungen: Cool Grey, Pink/Weiß, Iguana/Schwarzweiß/Orange
- Anmerkungen zum Design: Nach dem Soldier IV übernahm die Soldier-Linie mehr visuelle Anregungen von LeBrons Performance-Linie. In Anlehnung an den LEBRON IX wurde ein Air Max-Element unter der Ferse hinzugefügt.
7.LeBron Soldier VI
- Jahr: 2012
- Nennenswerte Farbgebungen: Wolf Grey/Weiß, Weiß/University Red/Obsidian
- Anmerkungen zum Design: Der Soldier VI war mit einem Zoom Air am Vorfuß und an der Ferse ausgestattet, der für ein leichtes, zuverlässiges Laufgefühl sorgte. Der asymmetrische Knöchelriemen fixierte das HyperFuse-Obermaterial.
8.LeBron Soldier VII
- Jahr: 2012
- Nennenswerte Farbgebungen: Weiß/Venom Green/Schwarz, Dark Sea/Pink Floral/Green Glow/Wolf Grey, BHM
- Anmerkungen zum Design: Das Team entfernte einige Schichten des Soldier VI und erschuf einen Schuh, den LeBron jederzeit tragen konnte. "Er konnte während der Meisterschaft rausgehen und den Schuh einfach so tragen", sagte Petrie. "Dafür ist der Soldier gedacht. Ob für die Dauer eines Spiels oder einer Saison – das Wichtigste ist, dass er sich vorbereitet fühlt."
9.LeBron Soldier VIII
- Jahr: 2014
- Nennenswerte Farbgebungen: Weiß/Metallic Silver/Schwarz, Court Purple/Hyper Crimson
- Anmerkungen zum Design: Das gesamte Obermaterial war mit Flywire ausgestattet, aber das wichtigste Merkmal des Schuhs stellte die FlyEase-Version dar, die ein einfaches An- und Ausziehen durch die flexible Ferse ermöglichte und Schnürsenkel komplett überflüssig machte. "Es war eine innovative Lösung, die LeBron gefiel", sagte Petrie. "Das Design bedeutete eine neue Richtung für den Soldier und gab uns das Selbstvertrauen, mit neuen Strategien an der Passform zu experimentieren."
10.LeBron Soldier IX
- Jahr: 2015
- Nennenswerte Farbgebungen: Game Royal/Bright Crimson/Weiß, Schwarz/Summit White, Cargo Khaki/Sequoia Bamboo/Schwarz, Team Editions
- Anmerkungen zum Design: Der Soldier IX führte ein innovatives Riemensystem ein und bot mehr Halt durch eine zusätzliche Schnürung und Flywire am Vorfuß. Den IX gab es wie den VIII auch in einer FlyEase-Version.
11.LeBron Soldier X
- Jahr: 2016
- Nennenswerte Farbgebungen: Schwarz/Schwarz, Weiß/Schwarz/Weiß, Weiß/Weiß/Orange
- Anmerkungen zum Design: Petrie und LeBron wollten, dass der X visuell als Jubiläumsschuh zu erkennen war. Sie wollten, dass der Schuh an den 20-5-5 anknüpft, und hatten FlyEase im Sinn, um ein einfaches An- und Ausziehen zu ermöglichen. Das Ergebnis war der erste Nike Basketball Performance-Schuh ohne Schnürsenkel.
Mit minimalen Logos und einem höheren Schaft hob sich der Schuh von den damaligen Branchentrends ab. Dann kamen die NBA Finals 2016, wo der Schuh als einer der unvergesslichsten Playoff-Schuhe aller Zeiten in die Geschichte einging. "Der Schuh hat die Idee verstärkt, dass man nicht all diese zusätzlichen Schichten braucht, um auf einem hohen Niveau zu spielen", sagte Petrie. "Das war nicht nur eine Neudefinition der Soldiers, sondern auch der Schuhe für die Spiele."
12.LeBron Soldier XI
- Jahr: 2017
- Nennenswerte Farbgebungen: Schwarz/Schwarz/Gold, Weiß/Weiß/Rot, Schwarz/Grau/Orange, Weiß/Schwarz/Metallic Gold
- Anmerkungen zum Design: Das Feedback zum X führte dazu, dass beim XI die Anzahl der Riemen von drei auf vier erhöht wurde und die Riemen dünner wurden, damit sich der Fuß leichter biegen konnte. Das Designteam verwendete außerdem hochwertige Materialien wie Leder, um dem Schuh eine stärkere Präsenz auf dem Platz zu verleihen.
13.LeBron Soldier XII
- Jahr: 2018
- Nennenswerte Farbgebungen: Olive Canvas/String Gum/Hellbraun, Team Red/Gum, Obsidian/Metallic Gold
- Anmerkungen zum Design: Kommt dir der X-Riemen bekannt vor? Was den Halt betrifft, experimentierten Petrie und das Team mit Elementen des Nike Air Raid und anderer Silhouetten, um verschiedene Fußformen zu fixieren. "Die Vision für dieses System ist, dass man die Freiheit hat, die Riemen so zu befestigen, wie es bequem ist, anstatt sie auf eine bestimmte Weise einstellen zu müssen", sagte Petrie.
14.LeBron Soldier XIII
- Jahr: 2019
- Nennenswerte Farbgebungen: Lila/Gelb/Schwarz
- Anmerkungen zum Design: Der XIII wurde von der Einsatzkonstruktion des LEBRON XVI inspiriert. Festen Halt boten zwei strapazierfähige Riemen mit verstellbarem Gleitverschluss. So konnten die Spieler genauere Einstellungen für einen sicheren Sitz vornehmen.
15.LeBron Soldier XIV
- Jahr: 2020
- Anmerkungen zum Design: Beim XIV wollten Petrie und das Designteam die Schnelligkeit fördern. Also wurden die Schichten reduziert, der Fuß näher an die Zoom Air-Dämpfung gebracht und die Riemen durch ein duales Schnür- und Knebel-System ersetzt. Das Ergebnis ist ein schlankes, leichtes Design, das für ein geschmeidiges Laufgefühl sorgt.
Erscheinungsdatum des LeBron Soldier 14: Der LeBron Soldier 14 erscheint in Großchina ab dem 1. August 2020.