Indem du deine Kids für ihre Leistungen lobst, sorgst du dafür, dass sie besser werden in dem, was sie tun.

In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du deine Kids mit ernstgemeinten Komplimenten dazu motivierst, in Bewegung zu bleiben, auch wenn ihnen Aktivsein mal nicht so leicht fällt. Außerdem erfährst du, wie ihnen Komplimente dabei helfen, noch besser zu werden.



Wenn sich Kids nur zu Hause aufhalten, ist es wichtig, dass sie körperlich aktiv bleiben und bei Laune gehalten werden. Nike nimmt sich die Erfahrungen von Made To Play zu Herzen und gibt einen wöchentlichen Einblick in die sechs Grundpfeiler des Coachings, damit deine Kids motiviert und in Bewegung bleiben. Diese Woche dreht sich alles um das Thema "Lob", und Houda Loukili, eine Trainerin der Favela Street Foundation in Amsterdam, erklärt, welche Rolle Lob spielt.