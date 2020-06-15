"Kinder blühen nur dann so richtig auf, wenn wir ihnen Feedback geben", so Houda.



Doch wie gelingt uns das am besten? "Indem wir ihnen ernstgemeinte Komplimente machen", erklärt Houda. Bei Lob ist es wichtig, dass wir uns auf etwas beziehen, das die Kinder kontrollieren können, wie etwa Einsatz oder Hingabe. Wenn wir Dinge sagen wie "Ich weiß, dass die Übung schwierig war, aber du hast trotzdem durchgehalten", motivieren wir die Kids ungemein.



Diese kleinen, ehrlichen Worte der Ermutigung können wirklich viel bewirken. Houda sagt auch, dass wir zwar "mit Komplimenten großzügig sein können", dass wir aber auch "Geduld haben" und nicht gleich zu viel erwarten sollten.



Es sind schließlich deine kleinen Champions, also konzentriere dich auf das Positive, um "sie bei Laune zu halten und das Miteinander zu stärken", so Houda