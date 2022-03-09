In guter Gesellschaft: Gegner im Ring, Freunde im richtigen Leben 

Gong Jin: Beim Boxkampf von Männern geht es mehr um Kraft, Härte und Zähigkeit, bei uns Frauen eher um Technik, Präzision und die richtige Strategie. In einer Gruppe mit Männern habe ich das Gefühl, mich beweisen zu müssen. Deshalb wollte ich lieber nur mit Frauen trainieren, aber es gab damals keine Trainingsmöglichkeit für uns. So fing alles an.

Han Beiying: Man sieht in China nicht viele Box-Gyms nur für Frauen. Ich glaube, wir waren sogar das einzige, als wir anfingen. Hier haben wir einen sicheren Ort zum Trainieren und müssen nicht befürchten, eventuell zu harte Schläge abzubekommen.

Zhong Zheng: Ich genieße die Ungestörtheit des Trainings mit kleinen Gruppen von engen Freundinnen und das hohe Niveau des Coachings mit Frauen, die verstehen, wo du herkommst.