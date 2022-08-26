Alles, was du über Golfergebnisse wissen solltest

Die Professional Golfers’ Association (PGA) gibt an, dass "Par" seit 1911 im Golf für die Scores verwendet wird. Par ist eine Standardzahl von Schlägen für eine Spielbahn, aber dieser Standard gilt für sehr erfahrene Spieler:innen.

Die United States Golf Association (USGA) definiert Par als "den Score, den sehr erfahrene Spieler:innen voraussichtlich erzielen würden." Für Einsteiger:innen kann es daher sehr frustrierend sein, sich den Par-Score als Ziel zu setzen.

Für die einzelnen Spielbahnen gibt es unterschiedliche Par-Scores, was normalerweise von den Entfernungen abhängt. Die USGA empfiehlt, dass Löcher in einer Entfernung von bis zu 240 Metern für Männer und 200 Metern für Frauen als Par 3 gewertet werden. Für Spielbahnen mit Entfernungen von 220 bis 450 Metern für Männer oder 180 bis 385 Metern für Frauen gilt Par 4. Und Spielbahnen mit Entfernungen von 410 bis 650 Metern für Männer und 340 bis 550 Metern für Frauen sind Par 5.

Auf verschiedenen Golfplätzen gibt es unterschiedliche Kombinationen dieser Spielbahnen mit Par 3, 4 und 5. Beispielsweise könnte die vierte Spielbahn auf einem Golfplatz ein Par 4 sein. Auf einem anderen Golfplatz könnte die vierte Spielbahn kürzer sein und wäre daher ein Par 3.

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Außer dem Par-Score für die einzelnen Spielbahnen gibt es für jeden Golfplatz auch einen gesamten Par-Score, in dem alle Par-Scores für die einzelnen Spielbahnen zusammengefasst sind. Die positiven und negativen Zahlen in der Bestenliste bedeuten: Wenn Spieler:innen einen Score von "-1" erzielen, liegen sie einen Schlag unter dem gesamten Par, was bedeutet, dass sie besser sind. Wenn ihr Score "+4" ist, sind sie vier Schläge über (also schlechter als) Par. Und wenn ihr Score "E" ist, entspricht ihr Ergebnis genau dem Par-Score.

Scores über oder unter Par in einer Spielbahn haben unterschiedliche Namen.