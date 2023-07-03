Fußballausrüstung für Mädchen – Nike

In Zusammenarbeit mit Rebel Girls
Aus Liebe zum Spiel
Beim Sport brauchen Mädchen häufig eine andere Ausrüstung als Jungs. Wir haben einige Tipps und Produkte zusammengestellt, mit denen Mädchen noch mehr Spaß am Sport haben und sich sicher, wohl und unterstützt fühlen.
Das Sport-BH-ABC
Sport-BHs wurden speziell für Sport und Bewegung entwickelt. Ein gut sitzender Sport-BH gibt ein angenehmes, sicheres Gefühl, egal ob auf dem Fußballplatz, dem Tennis-Court, im Gym oder bei anderen Aktivitäten und Sportarten. So findest du den perfekten Sport-BH für dich:
Den richtigen Typ finden: Bei Sport-BHs gibt es hauptsächlich zwei Kategorien – solche mit leichtem Halt und solche mit mittlerem Halt. Sport-BHs mit leichtem Halt bestehen meist aus dünnerem, elastischem Material und haben schmale Träger. Sie eignen sich vor allem für leichtere Aktivitäten wie Walking, Yoga, Dehnübungen oder Ballett. Sport-BHs mit mittlerem Halt sind etwas dicker und haben breite Träger. Sie sitzen etwas enger und stützen die Brust bei Aktivitäten mit viel Bewegung, zum Beispiel beim Laufen und Springen.
Messen: Zieh einen vorhandenen BH oder einfach ein T-Shirt an und miss den breitesten Teil des Brustkorbs mit einem Maßband. Notiere dir den Wert. Er entspricht dem Unterbrustumfang, den du brauchst, um die Größe des BHs zu finden, den du anprobieren möchtest. Vergleiche den Wert mit der Nike Größentabelle, welche du online findest. 73 bis 79 Zentimeter zum Beispiel entsprechen der Größe Medium.
Anprobieren: Such dir einige Styles aus und probier sie an, um zu sehen, wie sie sich anfühlen. Träger und Unterbrustband sollten dir ein sicheres Gefühl geben, ohne dich einzuengen. Der Sport-BH sollte unter den Armen nicht abstehen oder Falten werfen. Streck dich, lauf ein wenig und spring auf und ab, um zu sehen, ob der Sport-BH bei Bewegung ausreichend Halt gibt. Und dann hol dir dein Lieblingsmodell und leg los!
Periodensichere Kleidung
Wusstest du, dass 70 % der Mädchen während ihrer Periode keinen Sport machen? Oft haben sie Angst, dass Flecken sichtbar werden, oder sie finden keine Trainingskleidung, in der sie sich wohlfühlen. Aber gerade während der Periode ist Sport wichtig. Bewegung lindert typische Symptome wie Bauchkrämpfe, sorgt für mehr Energie und bessere Laune und hilft gegen Angstgefühle.
Periodensichere Unterwäsche hilft, in dieser Zeit des Monats aktiv zu bleiben und sich dabei sicher zu fühlen. Sieh dir zum Beispiel die periodensicheren Bike Shorts von Nike an. Sie sehen gut aus und machen alle Bewegungen mit. Gleichzeitig bildet der saugfähige Liner eine Art Sicherheitsschicht als Ergänzung zu deinen üblichen Periodenprodukten. Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet den Schweiß ab und sorgt für kühlen, trockenen Tragekomfort. Die Shorts haben außerdem zwei verdeckte Taschen, zum Beispiel für dein Smartphone oder deinen Schlüssel. Ob beim Laufen, Tanzen, Springen oder bei der Jagd nach Toren: Mit diesen ultrabequemen Shorts hast du immer ein sicheres Gefühl.
Tipps für Sport-Hijabs
Jedes Mädchen sollte die richtige Ausrüstung haben, um ihren Lieblingssport zu machen. Bei manchen gehört der Hijab dazu. Für viele muslimische Frauen ist der Hijab ein wichtiges religiöses Symbol und Teil ihres Alltags. Aber Alltags-Hijabs sind nicht für den Sport geeignet. Sie sitzen locker und können leicht verrutschen oder sich verheddern. Die Lösung: Der Nike Sport Pro Hijab.
Bevor du ihn anprobierst, binde deine Haare zu einem Knoten im Nacken zusammen. Das verhindert ein Aufrollen des Hijabs und sorgt für einen angenehmen Sitz. Die innenliegenden Schnüre verhindern ein Verrutschen des Hijab. Sie werden hinter die Ohren geführt und halten den Hijab an Ort und Stelle. Probier verschiedene Größen aus und lauf, spring und dehn dich dabei, um zu sehen, wie sich der Hijab bei Bewegung anfühlt. Entscheide dich dann für die beste Passform. Schieb ihn beim Einsatz bei Spiel und Sport in den Kragen deines Oberteils, damit er dich nicht stört. Und dann leg los!
Fußballschuhe für Mädchen
Je nach Untergrund und Spielstil gibt es für jedes Mädchen den perfekten Fußballschuh, damit sie auf dem Platz alles geben kann.
Überleg zunächst, auf welchem Untergrund gespielt wird. Er hat Einfluss auf Traktion und Ballkontrolle. Wichtig ist eine Sohlenplatte, die zum jeweiligen Spielfeld passt. Wir haben unterschiedliche Sohlenplatten für verschiedene Beläge entwickelt, damit Mädchen im Spiel ihr Potenzial immer voll ausschöpfen können.
Dann überleg zusammen mit ihr, welcher Schuh am besten zu ihrer Persönlichkeit passt. Es gibt unzählige Farben und Formen, aus denen sie auswählen kann. Ob zeitloses Schwarz und Weiß oder individuelle Designs: Es gibt für jeden Style den richtigen Schuh.
Denk daran: Gerade für Kinder ist Tragekomfort und die richtige Passform wichtig. Denn nur wenn sie sich wohlfühlt, hat sie Spaß am Spiel.