Das Electric Pack: Eine futuristische neue Farbgebung mit nostalgischem Touch

Dieses Mal ist der Animal Print durch die Kombination mit Total Orange noch auffälliger. Diese Nike Performance-Farbe wird weltweit eingeführt. Laut den Nike Designern strahlt diese Kombination eine Siegermentalität aus – eine mutige, furchtlose und kompromisslose Haltung.

"Wir wollten etwas nehmen, an das man im Zusammenhang mit Performance nicht denkt – das Safari-Muster – und daraus ein Artefakt schaffen, das diese neue Ära des Sports signalisiert", sagt Caroline Abero, Sr. Director of Women's Footwear and Apparel bei Nike. "Wir bringen Sport und Kultur auf dem Spielfeld zusammen und schaffen einen neuen sportlichen Look für die nächste Generation."

Das Design des Nike Electric Pack ist ausdrucksstark und energiegeladen. Es spricht Fans von Animal Prints und Athlet:innen jeden Alters an. Die Farbgebung ziert 55 verschiedene Performance-Schuhmodelle für Herren, Damen und Kinder. Alle weisen den Straußen-Print und die Farbe Total Orange auf. Die Designs unterscheiden sich ein wenig. Zu diesen Performance-Schuhmodellen gehören der Alphafly, der für Geschwindigkeitsläufe entwickelt wurde, der Pegasus für Straßenläufe, der Basketballschuh G.T. Hustle und der Golfschuh Infiniti Tour.