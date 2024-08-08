Das Electric Pack: Eine futuristische neue Farbgebung mit nostalgischem Touch
Produktneuheiten
Die neuen Looks kombinieren den legendären Straußen-Print mit einer markanten neuen Performance-Farbe.
- Das Nike Electric Pack stellt eine ausdrucksstarke neue Farbgebung dar, die ausgewählte Nike Performance-Schuhmodelle für Herren, Damen und Kinder aufweisen.
- Dabei wird der legendäre Straußen-Print mit Total Orange kombiniert, einer Nike Performance-Farbe, die im Sommer 2024 eingeführt wurde. Das Electric Pack vereint so Vergangenheit und Gegenwart.
- Das Electric Pack ist seit dem 24. Juli 2024 auf nike.com erhältlich.
Nike bietet einen feurigen neuen Performance-Print an, der Sneakerheads zum Ausflippen bringt. Die Electric Pack-Farbgebung setzt sich aus dem legendären Straußen-Print und Total Orange zusammen. Dieses Hellorange stellt die neue Performance-Farbe der Marke dar. Das Angebot erstreckt sich auf 55 Nike Performance-Schuhe für Herren, Damen und Kinder.
Der Nike Designer Tinker Hatfield führte den Straußen-Print 1987 ein. Heute ist er ein legendärer Teil der Nike Palette. Es heißt, dass Hatfield eines Tages beim Erkunden des New Yorker Stadtteils SoHo eine auffällige Couch mit Straußen-Print im Schaufenster eines gehobenen Möbelhauses entdeckte. Er war fasziniert von den natürlichen Elementen und der organischen Struktur des Materials. Die Entdeckung dieser auffälligen Elemente veranlasste Hatfield dazu, einen Performance-Schuh für Nike zu entwerfen, der diesen ausdrucksstarken, transformativen Print aufwies. Die ungewöhnliche Kombination übertrug Lifestyle-Elemente auf ein High-Performance-Produkt – ein revolutionäres Konzept in einer Zeit, in der Sportbekleidung und High Fashion nicht vereinbar waren.
Dieses Mal ist der Animal Print durch die Kombination mit Total Orange noch auffälliger. Diese Nike Performance-Farbe wird weltweit eingeführt. Laut den Nike Designern strahlt diese Kombination eine Siegermentalität aus – eine mutige, furchtlose und kompromisslose Haltung.
"Wir wollten etwas nehmen, an das man im Zusammenhang mit Performance nicht denkt – das Safari-Muster – und daraus ein Artefakt schaffen, das diese neue Ära des Sports signalisiert", sagt Caroline Abero, Sr. Director of Women's Footwear and Apparel bei Nike. "Wir bringen Sport und Kultur auf dem Spielfeld zusammen und schaffen einen neuen sportlichen Look für die nächste Generation."
Das Design des Nike Electric Pack ist ausdrucksstark und energiegeladen. Es spricht Fans von Animal Prints und Athlet:innen jeden Alters an. Die Farbgebung ziert 55 verschiedene Performance-Schuhmodelle für Herren, Damen und Kinder. Alle weisen den Straußen-Print und die Farbe Total Orange auf. Die Designs unterscheiden sich ein wenig. Zu diesen Performance-Schuhmodellen gehören der Alphafly, der für Geschwindigkeitsläufe entwickelt wurde, der Pegasus für Straßenläufe, der Basketballschuh G.T. Hustle und der Golfschuh Infiniti Tour.
Das Electric Pack ist seit dem 24. Juli 2024 auf nike.com erhältlich und beinhaltet ausgewählte Performance-Schuhmodelle.