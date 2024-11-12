Jordan Heir Series feiert den Frauen-Basketball

Frauen haben das Basketballspiel verändert. "Wir erleben derzeit eine entscheidende und transformative Ära für den Sport, insbesondere für den Frauensport", sagte Rhyne Howard, Guard der Atlanta Dream und Jordan Brand Athletin. Daher ist es nur passend, dass die Jordan Brand sich verpflichtet hat, Spielerinnen zu feiern und zu unterstützen.

1998 brachte die Jordan Brand ihren ersten Basketballschuh für Frauen heraus – den Air Jordan OG. Seitdem hat die Marke Schuhe für Profis wie Maya Moore, ehemalige Spielerin bei den Minnesota Lynx, und Kia Nurse, Guard der Los Angeles Sparks, entworfen und die Air Jordan 37 und 38 veröffentlicht. Darüber hinaus haben sich mehrere Athletinnen der Jordan Brand Family an der Player Edition des Air Jordan, Tatum 2 und Luka 3 beteiligt.