Einen besseren Marathon laufen

Wenn du in der Nacht vor dem Wettkampf nicht gut schläfst, ist das nicht so schlimm. Eine schlaflose Nacht macht dich nicht weniger leistungsfähig. "Es ist viel wichtiger, dass du in den Tagen und Wochen vor deinem Wettkampf ausreichend schläfst", so Mah. Das ist auch der Grund, warum sie empfiehlt, in der Woche vor dem Wettkampf den Fokus auf das Schlafen zu richten. "Du solltest mindestens sieben Stunden pro Nacht schlafen. Wenn du jedoch wegen chronischen Schlafmangels zuvor zu wenig geschlafen hast, dann solltest du dir zehn Stunden vornehmen", erklärt sie.



07. Vor dem Wettkampf richtig frühstücken



Wenn es dir möglich ist, sehr früh aufzustehen, und du noch mindestens zwei Stunden Zeit hast, bis dein Lauf startet, dann nimm eine normale, ausgewogene Mahlzeit zu dir, bei der mehr als die Hälfte der Kalorien aus Kohlenhydraten, ein Viertel aus Eiweiß und der Rest aus Fett stammen sollten, empfiehlt Maciel.



Wenn du nicht so früh aufstehen willst, nimm eine Stunde, bevor dein Lauf startet, eine sehr kleine Portion der oben empfohlenen Mahlzeit zu dir. "Wir empfehlen zu diesem Zeitpunkt generell etwas Flüssiges", so Maciel. Gesunde, komplexe Kohlenhydrate wie Vollkorngetreide sollten auf keinen Fall fehlen. Sie werden vom Körper langsamer abgebaut als einfache Kohlenhydrate. Das bedeutet, dass die Energie während des Laufs in dein Blut gelangt – also genau dann, wenn du den zusätzlichen Kick brauchst. (Ein empfehlenswerter Shake besteht beispielsweise aus Haferflocken, Erdnussbutter, Beeren und Soja- oder Kuhmilch).



Du solltest fett- und ballaststoffreiche Mahlzeiten meiden, so Maciel. Fette und Ballaststoffe brauchen länger, um verdaut zu werden, was den Magen zu sehr belasten und während des Laufens Magen- und Darmprobleme verursachen kann.



Was auch immer du vor dem Wettkampf isst, du solltest dir sicher sein, dass es etwas ist, das dir gut bekommt. Das bedeutet, dass du es bereits vor den Long Runs während deines Trainings ausprobiert haben solltest. "Probier vor einem Wettkampf nichts Neues aus", rät Maciel. "Du solltest dich an das halten, was du in den letzten Trainingsmonaten ausprobiert hast und für dich gut funktioniert."



08. Auf intelligente Energiezufuhr achten – während des Laufs und danach



Achte auf jeden Fall auf eine ausreichende Energiezufuhr während deines Laufs, weil sonst deine Glykogenspeicher nach etwa zwei Stunden aufgebraucht sind, was bedeuten könnte, dass du nach der Hälfte deines Laufs erschöpft bist. "Du wirst an deine Grenzen stoßen und dein Tempo nicht halten können", so Ryan.



Um das zu vermeiden, solltest du laut Ryan 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführen. "Abgesehen davon ist es wichtig, dass du pro Stunde 250 bis 500 Milligramm Natrium zu dir nimmst", fügt Maciel hinzu. Beides bekommst du in Form von Gels, Kausnacks, Sportgetränken und/oder kohlenhydratreichen, salzigen Snacks wie Brezeln. Probier also im Vorfeld bei deinen Long Runs aus, was davon am besten für dich funktioniert. Nur weil andere Läufer mit einer bestimmten Energiequelle gut klarkommen, heißt das nicht, dass sie auch für dich das Richtige ist.



Nachdem du die Ziellinie überquert hast (Glückwunsch, übrigens!), solltest du innerhalb einer oder zwei Stunden eine ausgewogene Mahlzeit zu dir nehmen, so Maciel. Das hilft deinem Körper dabei, den Regenerationsprozess anzukurbeln und die fettfreie Muskelmasse zu erhalten (sorry, aber das Treppenabsteigen wird trotzdem noch ein paar Tage schmerzhaft sein.)



09. Die richtige Atmung beachten



Beim Laufen solltest du dich darauf konzentrieren, tiefe Atemzüge zu machen, die deinen Bauch beim Einatmen nach außen wölben und beim Ausatmen wieder zusammenziehen, so Dr. Belisa Vranich, klinische Psychologin und Autorin von "Breathing for Warriors". Diese Atemtechnik macht noch mehr Raum in den Lungen für Sauerstoff frei. "Der dichteste, sauerstoffreichste Teil der Lunge befindet sich am unteren Ende der Rippen", erklärt Vranich.