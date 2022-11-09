Die besten Nike Wintermäntel für Damen

Die besten Nike Winterjacken für Frauen
Einkaufs-Guide
These styles are the top women’s coats for brisk temperatures.
Wenn du in einer Region wohnst oder irgendwo hin reist, wo es im Winter gerne mal etwas kälter wird,, brauchst du unbedingt eine Winterjacke. Es gibt viele Arten von Winterjacken – isolierte Steppjacken, wetterfeste Outerwear, warme Fleece-Jacken und Parkas – dieser Guide enthält die besten Winterjacken von Nike mit der optimalen Kombination aus Wärme und Style.
Hier findest du die perfekte Damen-Winterjacke für deine Bedürfnisse.
(Verwandter Artikel: So wäscht man eine Daunenjacke)
Die besten Nike Winterjacken für Frauen
1. Steppjacken mit Synthetikfüllung
Nike Steppjacken mit Synthetikfüllung schützen dich vor dem kalten Winterwind. Einige Styles haben eine Thermore-Isolierung, die zu 100 % aus recycelten Fasern aus Plastikflaschen besteht und sich fast wie eine echte Daunenfüllung anfühlt.
Viele Steppjacken mit Synthetikfüllung von Nike sind außerdem mit Nike Therma-FIT-Technologie ausgestattet, die hilft, die natürliche Körperwärme zu konservieren.
Wenn du die Jacke in Regionen tragen möchtest, in denen es viel regnet, sollte sie eine Kapuze und eine wasserabweisende Schicht haben, damit du trocken bleibst.
2. Steppjacken mit Daunenfüllung
Wenn du nach einer leichten Steppjacke suchst, die Wärme konserviert, ist eine Jacke mit Daunenfüllung zu empfehlen. Sie sind schön leicht und bieten dennoch Schutz gegen die Kälte – besonders länger geschnittene Modelle, die bis zur Mitte der Waden reichen.
Wenn du dich noch besser gegen schwierige Wetterbedingungen schützen möchtest, sind Jacken mit Nike- Storm-FIT-Technologie zu empfehlen, die wind- und wasserresistent sind und dich auch bei widrigen Bedingungen trocken halten und außerdem bequem sind.
3. Anoraks
Nike Anoraks bieten eine leichte zusätzliche Schutzschicht, die über Sweatshirts oder unter dicken Jacken getragen werden kann und für mehr Wärme sorgt.
Einige Winter-Modelle wie der Nike Dri-FIT Bliss Luxe Anorak reichen bis zur Wadenmitte und bieten dadurch zusätzlichen Schutz. Sie sind außerdem an der Taille verstellbar und dank der Kapuze auf jedes Wetter vorbereitet.
4. Regenjacken
Nike Regenjacken aus wasserbeständigem und wasserdichtem Polyester bieten zuverlässigen Schutz gegen Niederschläge dank ihres robusten Materials und weiteren Elementen wie elastischen Bündchen, Gummibändern und breiten Kapuzen.
Wenn du nach einer Regenjacke suchst, in der du auch trainieren kannst, sind die speziell für das Laufen konzipieren Nike Regenjacken mit Feuchtigkeitsschutz und Kapuzen genau richtig. Mit ihnen bleibst duauf Straßen, im Gelände oder auf der Laufbahn immer trocken.
5. Parka-Jacken
Für sehr kaltes Wetter sind auch Parkas zu empfehlen, die bis zur Wadenmitte oder knapp über die Knie reichen, damit der Oberkörper und die Beine vor Kälte geschützt werden. Viele Nike Parkas haben eine Kapuze und bieten mit synthetischer Füllung hervorragende Isolierung.
6. Westen
Für mildere Tage ist eine Weste eine vielseitige Alternative. Nike Sportswear Fleecejacken oder Daunenwesten sind ideal für den Alltag und die isolierten Nike Laufwesten kannst du gut bei Workouts draußen tragen.
7. Bomberjacken
Wenn dicke Jacken nicht dein Ding sind, ist vielleicht eine Bomberjacke das Richtige für dich. Nike Bomberjacken sind körperbetonter als dicke Wintermäntel und können einfach über Hoodies oder Thermojacken getragen werden.
8. Fleece-Jacken
Bequeme Fleece-Jacken sind ein Must-Have für den Herbst, Winter und Frühling. Sie sind sehr angenehm zu tragen, wenn du dich zu Hause entspannen möchtest und lassen sich auch mit deinen normalen Outfits kombinieren. Die Nike Women Kollektion umfasst Jacken mit Voll- und Halbreißverschluss, von denen einige mit flauschigem Teddystoff und andere mit Nike Therma-FIT-Material Wärme konservieren.
9. Nike All Conditions Gear (ACG)
Für Outdoor-Abenteuer im Winter ist Nike ACG Kleidung genau richtig. Nike ACG Jacken sind ideal für Aktivitäten wie Skifahren oder Schneewanderungen und schützen dich durch ihr robustes und wetterbeständiges Material auch unter härtesten Bedingungen. Viele Styles bieten mit GORE-TEX-Material zusätzlichen Schutz bei Nässe.
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Text: Emily Shiffer