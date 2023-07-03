Community-Partner

Coach María del Carmen Francisco Martínez engagiert sich in der gemeinnützigen Organisation Proyecto Cantera und unterstützt benachteiligte Mädchen durch Fußball. Sie ist überzeugt: Sport ist wichtig für Mädchen, um zu lernen, wie sie ihre Ziele erreichen. "Zweifle nie daran, dass du auf das Spielfeld gehörst! Wir Frauen können in jedem Sport erfolgreich sein. Beim Sport triffst du viele Menschen, die zu Freund:innen und Mentor:innen werden können. Du entwickelst Disziplin und eine gewisse Härte und lernst, mit anderen zu kommunizieren, Konflikte zu lösen, über dich hinauszuwachsen, dich mit anderen abzusprechen, Menschen zu führen und noch vieles mehr." Wir unterstützen Communitys wie Proyecto Cantera, damit Mädchen der nächsten Generation alles haben, was sie für ihren Erfolg auf dem Platz und im Leben brauchen.