Brauchen Kinder Erholungstage?

Du solltest außerdem bedenken, dass ihre Erschöpfung wahrscheinlich keine körperliche Ursache hat, so Nike Master Trainer Brian Nunez. "Bei den meisten Kindern führt nicht das Zuviel an Training zu einer Überlastung, sondern eher die Tatsache, dass sie zu schnell zu viele neue Übungen und Aktivitäten erlernen und auch ausführen müssen. Das bedeutet, dass extrem viel Konzentration von ihnen abverlangt wird, was sie geistig überfordern kann."



Um das zu vermeiden, empfiehlt Nunez, dass du deinen Kindern nur eine neue Übung pro Woche zeigst. Das können beispielsweise Squats sein. Sie haben dann die ganze Woche Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn sie gemeinsam mit dir eines der Workouts unseres "Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez"-Programms absolvieren, sag ihnen, dass es ihr Ziel der Woche ist, sich nur auf Squats zu konzentrieren, und dass sie sich in der kommenden Woche eine andere Übung wie zum Beispiel Lunges oder Planks raussuchen können. Natürlich können sie im Laufe der Zeit auch Übungen mitmachen, die sie bereits aus vergangenen Wochen kennen. Ganz nach dem Motto "Übung macht den Meister" sollen sie sich langsam vorantasten. Bewegung ist schließlich ein lebenslanger Prozess, so Nunez.