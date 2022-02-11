Welche Nahrungsmittel eignen sich am besten für den Muskelaufbau?

Auch die Qualität der Kalorien, die du zu dir nimmst, und die Zusammensetzung der Makronährstoffe können einen großen Unterschied ausmachen. Manche Expert:innen empfehlen eine Makronährstoffbilanz von 55 bis 60 Prozent Kohlenhydraten, 25 bis 30 Prozent Eiweiß und 15 bis 20 Prozent Fett. Andere hingegen schlagen einen etwas individuelleren Ansatz vor.



So legen Forscher:innen in einem veröffentlichten Bericht nahe, dass man sich bei der Zufuhr von Makronährstoffen zunächst auf Proteine konzentrieren sollte. Mit anderen Worten: Man schätzt, wie hoch die optimale Proteinzufuhr ist, und nimmt dann 15 bis 30 Prozent der restlichen Kalorien aus Fett zu sich. Alles, was dann noch übrig ist, kann aus Kohlenhydraten stammen.



Beachte, dass die Proteinzufuhr während der Massephase am wichtigsten ist. Dein Körper braucht Aminosäuren, um Magermasse aufzubauen und zu erhalten. Aminosäuren sind Moleküle, die sich zu Proteinen verbinden. Es gibt 20 Aminosäuren, die der Körper größtenteils selbst herstellt. Neun Aminosäuren (sogenannte essenzielle Aminosäuren) müssen jedoch mit der Nahrung aufgenommen werden, weil sie vom Körper nicht zur Verfügung gestellt werden können.



Die neuesten Ernährungsempfehlungen der International Society of Sports Nutrition (ISSN) legen nahe, dass für die meisten Athlet:innen eine tägliche Proteinzufuhr von 1,4 bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ausreichend ist, um Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten.



Aus anderen Quellen geht jedoch hervor, dass in der Massephase (also dann, wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als dein Körper benötigt) täglich 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zugeführt werden sollten – und zwar gleichmäßig über den Tag verteilt. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die meisten Expert:innen empfehlen, die Proteinzufuhr während der Definitionsphase (also der Phase, in der du weniger Kalorien zu dir nimmst) zu erhöhen – auf 3,0 g/kg/Tag oder mehr.



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