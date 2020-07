So machst du einen perfekten Klimmzug

Die einfachere Variante

Trainier mit einer Klimmzughilfe, bei der du die gleichen Bewegungen machen musst, allerdings nicht mit deinem gesamten Körpergewicht. Wenn du keine Klimmzughilfe hast, binde ein Widerstandsband mittig um eine Klimmzugstange, sodass die Schlaufe tief hängt. Stell eine Bank daneben, damit du mit einem Fuß in die Schlaufe steigen kannst, und leg deinen anderen Fuß auf dem Fuß in der Schlinge ab. Streck die Beine, halte dich an der Stange fest und fang an, dich hochzuziehen. Wenn das zu einfach ist, verwende ein Widerstandsband mit weniger Zugkraft (es bietet weniger Unterstützung) oder leg ein Knie in die Schlaufe.



Du kannst auch mit Klimmzügen mit Untergriff beginnen. Die Bewegungsabfolge ist die gleiche, nur die Hände greifen hierbei die Stange so, dass die Handflächen zu dir zeigen. Dadurch wird der Bizeps stärker beansprucht.