7 American-Football-Schutzausrüstungsartikel von Nike, die du dir jetzt zulegen solltest

Beim American Football gehören Tackles, Sacks und andere Arten von Körperkontakt genauso zum Spiel wie Catches, Sprints und Würfe. Deshalb ist es für Spieler:innen wichtig, Schutzausrüstung zu tragen, die zur Sicherheit auf dem Spielfeld beiträgt. So können sie voller Selbstvertrauen das Spiel bestreiten.

Von Mundschutz bis hin zu gepolsterter Bekleidung findest du hier die beste Schutzausrüstung für American Football.