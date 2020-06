Werde ein besserer Läufer, auch ohne zu laufen

2. Führ ein Lauftagebuch

Hier geht es mehr darum, deine Gedanken und Empfindungen festzuhalten, als um das Aufzeichnen und Verfolgen deiner Laufkilometer in einer App. "Ein Lauftagebuch bringt dich dazu, dir Zeit zu nehmen und aufzuschreiben, was passiert ist und was du aus einem Lauf gelernt hast", erklärt Bennett. "Es geht nicht um Zahlen, sondern darum, deine Laufgeschichte festzuhalten."



Stell es dir folgendermaßen vor: Angenommen, du bist 8 km gelaufen und hast dich dabei schlapp gefühlt. Aber dann blätterst du in deinem Tagebuch ein paar Wochen zurück und stellst fest, dass du früher nur 4 km laufen konntest. Die Erkenntnis, dass du jetzt selbst an einem schlechten Tag doppelt so weit gelaufen bist – und vielleicht sogar ein bisschen schneller und mit einer besseren Einstellung – ist ein starker Motivator. Diese Art von emotionalen Erkenntnissen erhältst du nicht, wenn du durch die Daten deines Fitnesstrackers scrollst.



3. Ändere deine innere Einstellung

Manchmal macht dir der Alltag einen Strich durch die Rechnung und deine Laufziele rücken in den Hintergrund. Aber wenn du dich selbst schlecht machst und verurteilst, weil du nicht gelaufen bist oder nicht laufen konntest, tust du dir damit nichts Gutes und kommst deinen Zielen nicht näher. Akzeptiere stattdessen, dass die Dinge sind, wie sie sind, und sprich zu dir selbst wie mit einem Teamkollegen oder jemandem, der dir am Herzen liegt, sagt Bennett.



"Sag dir bei jedem deiner Läufe gleich in der ersten Minute, dass du ein Kämpfer bist", rät er. "Egal, ob du einen guten oder schlechten Tag hast: Es ist nie völlig einfach, in seinen Lauf reinzukommen. Das dauert etwas." Positive Selbstgespräche kannst du lernen und auch dann praktizieren, wenn du nicht läufst. Diese stärkere innere Einstellung wird dich ab sofort und in Zukunft bei jedem Lauf begleiten.