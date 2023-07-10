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Letzte Aktualisierung: 10. Juli 2023
2 Min. Lesezeit

Bahn frei, hier kommt Ada

Wer die Powerfrau um die Ecke kommen sieht, macht am besten gleich Platz. Erfahre mehr über die norwegische Nationalspielerin Ada Hegerberg, die ihr Team wieder zu historischen Erfolgen führen will.

"Unser Land hat eine lange Geschichte im Frauenfußball und es ist an der Zeit, dass wir wieder daran anknüpfen."

Ada Hegerberg: Bahn frei, hier kommt Ada

Ada Hegerberg
Frauen-Fußballnationalmannschaft Norwegen

Ada Hegerberg: Bahn frei, hier kommt Ada

Erfolgsgeschichte

Die norwegischen National Team-Trikots sind eine Klasse für sich. Repräsentiere Ada und Norwegen in Iconic Red und Bold Blue.

"Dieses Trikot zu tragen, pusht mich ungemein. Ich repräsentiere damit nicht nur die Werte meines Landes, sondern auch eine ganz neue Generation."

Ada Hegerberg: Bahn frei, hier kommt Ada

Ada Hegerberg
Frauen-Fußballnationalmannschaft Norwegen

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Ursprünglich erschienen: 10. Juli 2023