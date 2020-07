Gesunde Ernährung: 8 Tipps für Läufer

08. Bei Wettkämpfen auf Bewährtes setzen



Es gibt da einen alten Spruch unter Läufern: "Bloß nichts Neues bei Wettkämpfen testen". Dies gilt vor allem in Sachen Ernährung. Schließlich weiß man nur, wie der eigene Körper während eines Wettlaufs auf bestimmte Lebensmittel, Getränke, Gele oder Energy-Gums reagiert, wenn man sie vorher beim Training getestet hat.



Für Maciel gilt: "Am Tag des Wettkampfs solltest du genau so Essen und Trinken, wie du es beim Großteil deiner Läufe machst." Spiel den Wettkampfablauf ein paar Mal während des Trainings durch, um herauszufinden, was für dich am Besten funktioniert. Dauerläufe eignen sich hierfür besonders gut, weil sie in der Regel die gleiche Zeit in Anspruch nehmen wie ein Wettlauf.



Nicht sicher, wo du anfangen sollst? Maciel empfiehlt eine ausgewogene Mahlzeit rund zwei bis drei Stunden vor dem Wettkampf. Hier macht’s der richtige Mix, also etwas mehr als die Hälfte Kohlenhydrate, ein Viertel Proteine und der Rest Fett. Wenn du kein Frühaufsteher bist, iss eine abgespeckte Version dieser Mahlzeit eine Stunde vor dem Laufen (am Besten in Form eines Shakes, weil sich flüssige Nahrung schneller verdauen lässt).