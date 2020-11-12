ACG FEIERTAGE 2020: Smith Rock Lookbook

All Conditions Gear. Auf der Erde entworfen, getestet und hergestellt. Inspiriert vom Smith Rock State Park.
Wir haben eine Tradition: Bevor wir etwas Neues entwickeln, suchen wir zunächst nach Inspiration. Für die aktuelle Kollektion sind wir dazu zum Smith Rock in Oregon gefahren. Die Styles dieser Saison wurden von diesem Ort inspiriert und auch dort getragen. Die Hosen, Jacken, T-Shirts und Schuhe dieser Kollektion wurden in Anlehnung an den Smith Rock State Park entworfen. Naturreplikate bildeten die Grundlage für mehrere Designs. Und die Namen unserer Jacken zollen den Trails des Parks Tribut. Materialien wie GORE-TEX, PrimaLoft und robuster Gummi imitieren die Naturelemente, die wir dort vorgefunden haben. Wenn du also den Slogan "Auf der Erde entworfen, getestet und hergestellt" siehst, weißt du sofort, was dahinter steckt.
Trockene Außenschicht – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKE FÜR DAMEN; Warme Zwischenschicht – VERSTAUBARE, GEFÜTTERTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK JACKE FÜR DAMEN; Hose – ACG SMITH SUMMIT CARGO-HOSE FÜR DAMEN; Socken – ACG KELLY RIDGE CREW SOCKEN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Trockene Außenschicht – VERSTAUBARE, GEFÜTTERTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK JACKE FÜR HERREN; Warme Zwischenschicht – ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE-PULLOVER FÜR HERREN; Hose – ACG TRAIL-HOSE FÜR HERREN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Baselayer – ACG GIFT SHOP PERFORMANCE LANGARMOBERTEIL; Hose – ACG TRAIL-HOSE FÜR DAMEN; Socken – ACG KELLY RIDGE CREW SOCKEN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Cap – ACG 3-IN-1-BEANIE, Trockene Außenschicht – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKE FÜR HERREN, Warme Zwischenschicht – VERSTAUBARE, GEFÜTTERTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK JACKE FÜR HERREN, Hose – ACG TRAIL-HOSE FÜR HERREN, Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Baselayer – ACG EARTH PERFORMANCE LANGARMOBERTEIL FÜR DAMEN; ACG ULTRAROCK KURZARM-T-SHIRT MIT STICKEREI FÜR DAMEN; Hose – ACG SMITH SUMMIT CARGO-HOSE FÜR DAMEN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Trockene Außenschicht – VERSTAUBARE ACG TUFF NUGGETS REGENJACKE FÜR HERREN; Baselayer – ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE KURZARMOBERTEIL; Hose – ACG TRAIL-HOSE FÜR HERREN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Cap – ACG TAILWIND CAP SSNL; Accessoire – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warme Zwischenschicht – VERSTAUBARE, GEFÜTTERTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK JACKE FÜR DAMEN; Hose – ACG TRAIL-HOSE FÜR DAMEN; Socken – ACG KELLY RIDGE CREW SOCKEN; Schuhe – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Cap – ACG 3-IN-1-BEANIE; Warme Zwischenschicht – ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE-PULLOVER FÜR HERREN; Hose – ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE-HOSE FÜR HERREN; Schuhe – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Trockene Außenschicht – ACG 4TH HORSEMAN PUFFER JACKE FÜR HERREN; Baselayer – ACG EARTH PERFORMANCE LANGARMOBERTEIL FÜR DAMEN; Hose – ACG SMITH SUMMIT CARGO-HOSE FÜR HERREN; ACG TRAIL-HOSE FÜR HERREN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warme Zwischenschicht – ACG EARTH PERFORMANCE LANGARMOBERTEIL FÜR DAMEN; Hose – ACG SMITH SUMMIT CARGO-HOSE FÜR HERREN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Cap – ACG 3-IN-1-BEANIE, Trockene Außenschicht – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKE FÜR HERREN, Warme Zwischenschicht – VERSTAUBARE, GEFÜTTERTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK JACKE FÜR HERREN, Hose – ACG TRAIL-HOSE FÜR HERREN, Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Trockene Außenschicht – ACG 4TH HORSEMAN PUFFER JACKE FÜR HERREN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Warme Zwischenschicht – ACG WOLF TREE POLARTEC RUNDHALSSHIRT FÜR DAMEN; Hose – ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE-HOSE FÜR DAMEN; Accessoire – ACG KARST TASCHE; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Trockene Außenschicht – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKE FÜR DAMEN; Warme Zwischenschicht – VERSTAUBARE, GEFÜTTERTE ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK JACKE FÜR DAMEN; Hose – ACG SMITH SUMMIT CARGO-HOSE FÜR DAMEN; Socken – ACG KELLY RIDGE CREW SOCKEN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Baselayer – ACG GIFT SHOP PERFORMANCE LANGARMOBERTEIL; Hose – ACG SMITH SUMMIT CARGO-HOSE FÜR HERREN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warme Zwischenschicht – ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE MIT DRUCHGEHENDEM REISSVERSCHLUSS FÜR HERREN; Hose – ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE-HOSE FÜR HERREN; Schuhe – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Accessoire – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warme Zwischenschicht – ACG FLEECE RUNDHALSSHIRT FÜR HERRREN; Hose – ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE-HOSE FÜR HERREN; ACG SMITH SUMMIT CARGO-HOSE FÜR HERREN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Baselayer – ACG ULTRAROCK KURZARM-T-SHIRT MIT STICKEREI FÜR DAMEN; Hose – ACG TRAIL-HOSE FÜR DAMEN; Schuhe – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX