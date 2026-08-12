Au moins 50 % de matières durables - Vêtement

Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack" Sweat à capuche court pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Sweat à capuche court pour femme
95 $
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack" Pantalon ample taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Pantalon ample taille mi-haute pour femme
95 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize pour femme
80 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Pantalon resserré aux chevilles oversize et taille haute pour femme
+3
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Pantalon resserré aux chevilles oversize et taille haute pour femme
85 $

25 % de rabais au panier

Nike Tempo Swoosh
Nike Tempo Swoosh Veste de running à demi-zip Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo Swoosh
Veste de running à demi-zip Dri-FIT pour femme
100 $
Nike Swoosh
Nike Swoosh Short de running taille mi-haute non doublé Dri-FIT pour femme
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Nike Swoosh
Short de running taille mi-haute non doublé Dri-FIT pour femme
50 $
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
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Nike Pro Seamless
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
55 $
Nike Swift
Nike Swift Veste de running à zip Dri-FIT pour femme
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Nike Swift
Veste de running à zip Dri-FIT pour femme
115 $

25 % de rabais au panier

Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
60 $

25 % de rabais au panier

Nike Studio Fleece Heavyweight
Nike Studio Fleece Heavyweight Haut ras-du-cou oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Heavyweight
Haut ras-du-cou oversize pour femme
100 $
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweat à col ras-du-cou pour femme
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ACG "Tuff Fleece"
Sweat à col ras-du-cou pour femme
120 $
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
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Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
135 $
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Débardeur de running pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Aero-FIT
Débardeur de running pour Femme
80 $
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Haut de running à manches courtes pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Aero-FIT
Haut de running à manches courtes pour femme
85 $
Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Débardeur Dri-FIT pour femme
48 $

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Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+3
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
40 $
Nike Swoosh
Nike Swoosh Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
+4
Matériaux recyclés
Nike Swoosh
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
48 $

25 % de rabais au panier

Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
48 $

25 % de rabais au panier

Nike Swift
Nike Swift Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
85 $

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Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
55 $

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Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
150 $

25 % de rabais au panier

Nike Swift
Nike Swift Haut de running à manches longues et col ras-du-cou Dri-FIT anti-UV pour femme
Matériaux recyclés
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Haut de running à manches longues et col ras-du-cou Dri-FIT anti-UV pour femme
75 $

25 % de rabais au panier

Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Meilleure vente
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Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
20 % de réduction
Conçu par Nike pour la performance
Conçu par Nike pour la performance Combinaison de golf Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Conçu par Nike pour la performance
Combinaison de golf Dri-FIT pour femme
160 $

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Au moins 50 % de matières durables - Vêtement

Ces produits sont composés d'au moins 50 % de coton biologique, de polyester recyclé, ou d'un mélange de coton biologique et de polyester recyclé. Le coton biologique est cultivé sans produits chimiques de synthèse et nécessite moins d'eau que les fibres conventionnelles. Le polyester recyclé, quant à lui, réduit les déchets et notre empreinte carbone.

Ce que contiennent nos produits est l'une de nos plus grandes préoccupations, car nous voulons que vous vous sentiez bien en les portant. En adoptant une approche sans compromis, nous examinons de près comment chaque matière est cultivée, récoltée et traitée pour créer nos produits. Nous nous concentrons sur les matériaux les plus utilisés, notamment le polyester et le coton. Le polyester recyclé réduit les déchets et les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester vierge. Et le coton biologique nécessite moins d'eau et de produits chimiques que le coton cultivé de manière traditionnelle. Tout ça pour vous proposer une qualité et des performances identiques, tout en réduisant notre impact sur l'environnement.

Obtenez plus d'informations sur le développement durable chez Nike, notamment nos méthodes de fabrication écoresponsables et respectueuses de l'environnement dans lequel nous vivons et jouons.