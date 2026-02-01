Ensembles des Corinthians 2025/26 : des vêtements qui vous propulsent
Donnez une allure brésilienne à votre collection de vêtements de sport grâce aux nouvelles tenues des Corinthians. Que vous encouragiez l'équipe dans les tribunes ou que vous vous lanciez sur le terrain, notre gamme est conçue pour suivre tous vos mouvements. Nos maillots Corinthians FC intègrent la même technologie professionnelle que celle que vous voyez sur la scène internationale, parce que tout le monde mérite la meilleure expérience sportive. Découvrez des maillots légers, des shorts confortables et des sweats qui conservent la chaleur afin de relever tous les défis.
Un tissu innovant pour un confort absolu
Vous voulez rester au frais et au sec quand vous repoussez vos limites ? Optez pour des maillots des Corinthians dotés de la technologie Dri-FIT. Cette conception en microfibre unique et haute performance renforce le système de refroidissement naturel du corps puisqu'il évacue la transpiration et la disperse à la surface du tissu de façon à ce qu'elle puisse s'évaporer plus rapidement. Nous la testons rigoureusement afin de garantir qu'elle dure toute la vie du vêtement. Ainsi, l'intensité de votre jeu ne connaîtra plus aucune limite. Parce qu'il est léger, ce matériau ne vous ralentira pas. De plus, il est vraiment très extensible, ce qui permet de vous donner à fond sur chaque étirement, tacle et tir.
Une conception intelligente pensée pour la réussite
Rien ne devrait vous empêcher de donner le meilleur de vous-même. Nos nouvelles tenues des Corinthians associent donc coutures plates et tissu lisse pour prévenir les irritations. Les zones d'aération accroissent la sensation de respirabilité pendant les séances intenses, et les coupes décontractées vous procurent tout l'espace nécessaire pour bouger. Les ceintures élastiques assurent un confort sur la durée et se ferment à l'aide de cordons de serrage qui les maintiennent en place. Les poches zippées de certains de nos modèles vous permettent de garder vos affaires essentielles à portée de main.
Des détails authentiques
Chaque pièce de notre gamme de maillots de foot des Corinthians affiche notre Swoosh emblématique, qui apporte une note haut de gamme à l'ensemble. L'écusson du club est cousu sur la poitrine et le bord de la manche, exactement comme sur les tenues des pros. Les couleurs authentiques pour les matchs Domicile, Extérieur et pour tout le reste permettent de vous assortir facilement à l'équipe, où qu'elle joue. De plus, grâce à nos tailles adaptées à tous les âges, la famille entière fera partie de l'équipe. Les languettes métallisées numérotées sur l'ourlet de nos maillots des Corinthians procurent un supplément d'authenticité.
Jouez quelle que soit la météo
Vous vous préparez à jouer par temps doux ? Choisissez un maillot des Corinthians à manches courtes et un short qui offre une sensation aérée quand l'intensité augmente. Lorsque la température baisse, optez pour des modèles à manches longues et des sweats doublés de Fleece. Les sweats à capuche zippés s'enfilent et s'enlèvent facilement, de façon à garantir une polyvalence optimale. En cas de pluie, choisissez une veste dotée d'un revêtement déperlant qui bloque l'eau.
Des matériaux respectueux de la planète
Le foot, c'est encore meilleur quand il contribue à protéger la planète. C'est pourquoi nous fabriquons certaines pièces de nos ensembles Corinthians à l'aide de matériaux recyclés, par exemple du fil durable créé à partir de bouteilles en plastique, filets de pêche et tapis usés. Ce n'est qu'une des façons dont nous œuvrons afin de réduire les émissions de carbone et les déchets dans le cadre de l'initiative Move to Zero de Nike.