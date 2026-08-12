Chelsea FC

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Ensembles et Maillots Chelsea 2025/26

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Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
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Ensembles F.C. Chelsea 2025/26 : encourage ton équipe

Rapproche-toi de l'action dans un de nos ensembles Chelsea. Découvre les nouveaux graphiques et coloris de la saison, tous accompagnés de l'écusson emblématique de l'équipe. Trouve un maillot léger, idéal pour soutenir ton équipe ou compose une tenue des pieds à la tête.


Suis ton équipe


Chez toi ou dans les tribunes, nos maillots de foot Chelsea te permettent d'encourager fièrement ton équipe. Ils sont faits pour être confortables toute la journée, pour que tu puisses te concentrer sur le match. En plus, tu te sentiras intégré au club grâce aux coloris authentiques. En déplacement ? Enfile nos shorts et maillots Chelsea extérieur pour accompagner tes joueurs favoris. Et comme nous estimons que tous les fans de foot doivent pouvoir se sentir au top physiquement et esthétiquement, toutes nos tenues sont déclinées en différentes tailles et modèles adaptés à chacun.


Libère tout ton potentiel


Le mieux, c'est encore d'aller sur le terrain. C'est pour cela que nos ensembles de foot Chelsea sont faits dans des matières de qualité professionnelle, dotées de notre technologie Dri-FIT Nike par exemple. Elle éloigne la transpiration de la peau afin qu'elle s'évapore rapidement, ce qui te permet de rester au frais et au sec quand tu cours. Sans oublier le tissu ajouré dans les zones fortement sollicitées qui assure une aération maximale, idéale pour les entraînements intensifs.


Motive les générations futures


Chez Nike, nous savons bien que les sportifs en herbe méritent les mêmes équipements de qualité que leurs idoles. Nos ensembles Chelsea junior sont donc composés des mêmes articles haute performance que la collection adulte, à l'image des tissus ultra-extensibles qui suivent leurs mouvements quand ils perfectionnent leurs compétences. Ou bien des hauts à fentes sur les coutures latérales offrant une plus grande liberté de mouvement. Sans oublier nos shorts confortables à taille élastique qui restent en place. Pour plus de sécurité, jette un œil aux shorts et joggings à cordon de serrage qui permettent de personnaliser la coupe.


Joue sur la superposition par temps froid


Rien n'arrête les fans du ballon rond, pas même la météo. Tu trouveras donc des modèles à superposer dans notre gamme de tenues du F.C. Chelsea. Les hauts d'entraînement à manches longues sont parfaits pour les séances matinales. Au fur et à mesure que tu t'échauffes, le tissu évacuant la transpiration t'aide à rester à l'aise. Parallèlement, nos joggings et sweat à capuche en Tech Fleece ultra-doux permettent de rester au chaud tout en représentant ton équipe. Aussi doux à l'intérieur qu'à l'extérieur, ils sont bien douillets. Besoin de te couvrir les jambes ? Enfile des chaussettes de foot hautes idéales pour maintenir tes protège-tibias en place, elles présentent un amorti placé de façon stratégique qui t'aide à aller de l'avant.


Pour un avenir plus radieux


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Envie de participer ? Choisis des ensembles et maillots de foot du F.C. Chelsea portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.