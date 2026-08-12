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Sweats et Sweats à Capuche Bleus

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80 $
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Sweats et sweats à capuche bleus : restez au chaud avec élégance

Nos sweats et hoodies bleus sont faciles et rapides à enfiler. De plus, leurs coupes soignées et épurées vous permettent de bouger librement et confortablement. Optez pour un sweat à capuche zippé bleu afin d'ajuster votre protection, ou choisissez un sweat à enfiler pour un maximum de confort. Vous apprécierez les détails pratiques, comme les trous pour les pouces et les poignets côtelés qui gardent les manches en place et les mains au chaud quand vous repoussez vos limites.


Quand vous vous entraînez intensément, vous transpirez. Notre collection de sweats et sweats à capuche bleus comprend des pièces respirantes en tissu Nike Dri-FIT. Ce matériau high-tech évacue l'humidité afin qu'elle puisse sécher rapidement, ce qui vous aide à rester au frais et concentré plus longtemps. Les empiècements intérieurs en mesh sont placés de façon stratégique et donnent à votre nouvel équipement de sport encore plus de respirabilité là où vous en avez besoin. Vous souhaitez protéger vos muscles quand vous récupérez après une séance exigeante ? Choisissez des hoodies ou sweats bleu marine à dos brossé qui retiennent la chaleur et sont ultra-doux.


Chez Nike, nous pensons que nos vêtements de sport de qualité pro doivent aussi avoir belle allure. C'est pourquoi nos hauts sont proposés dans une palette de teintes adaptées à votre style. Optez pour un look décontracté avec un hoodie bleu ciel ou pratique avec un sweat à capuche bleu marine. Grâce aux zips, vous pouvez porter votre nouveau vêtement à votre façon, tandis que les cordons de serrage et les liens vous permettent d'en ajuster la silhouette. Vous trouverez aussi des détails de couleur vive, dont des bords contrastés et des rayures, ainsi que le Swoosh de Nike, un gage de qualité essentiel.