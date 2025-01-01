Hoodies et sweats du Nike Black Friday : les incontournables de 2025
Cette saison, reste au chaud grâce aux offres du Nike Black Friday sur les hoodies. Pour un entraînement au cœur de l'hiver ou la phase de récupération après une séance à fort impact, nos modèles assurent une bonne isolation et favorisent une performance optimale. En effet, les muscles chauds récupèrent plus vite après le sport et sont mieux protégés contre les blessures à l'entraînement. Un haut de sport confortable est donc essentiel pour te donner à fond. Les pièces zippées à capuche avec cordon de serrage permettent d'ajuster l'aération quand le corps surchauffe. Tu cherches un haut douillet pour protéger tes muscles quand tu récupères ? Nos pulls à enfiler sont là pour toi. Les épaules tombantes et les coupes décontractées créent une allure relax, tandis que les hauts de sport ajustés améliorent l'aérodynamisme pour t'aider à survoler le terrain.
Des tissus intelligents qui font toute la différence
Pour une séance d'entraînement par temps froid ou un trail sous la pluie, il faut parfois bien se protéger pour pulvériser ses objectifs. Les tissus double maille structurée procurent un maximum de chaleur sans ajouter de volume et les fibres en coton laissent la peau respirer. S'il fait très froid, mise sur un pull doté de notre technologie Therma-FIT qui conserve la chaleur naturelle du corps entre ses fibres. Tu bénéficies ainsi d'une isolation efficace et légère.
Faits pour tenir la distance
Tu trouveras la pièce idéale pour jouer sur les superpositions dans nos sweats à capuche en promo pour le Nike Black Friday. Grâce aux coutures plates et aux tissus ultra-doux, nos modèles sont agréables sur la peau, même en cas de port prolongé et répété. En plus, nos matières résistantes durent longtemps et sont faciles à laver. Tu n'auras donc aucun mal à entretenir tes affaires.
Des matières extensibles pour plus de liberté
Nos sweats du Nike Black Friday sont très extensibles et peuvent bouger avec toi dans toutes les directions. Les ourlets et poignets élastiques restent bien en place et empêchent les courants d'air de te refroidir. Les modèles à poches doublées de Fleece sont parfaits pour garder les mains au chaud par temps froid. Parallèlement, les poches zippées permettent de conserver tes affaires à portée de main.
Un style emblématique
Tu mérites des tenues de sport aussi esthétiques qu'agréables à porter. Profite du Nike Black Friday sur les sweats à capuche pour réactualiser ta garde-robe. Représente ton équipe de foot préférée avec des vêtements authentiques du club ou affiche clairement la couleur avec l'emblématique Nike Swoosh. Pour composer un look élégant, nous proposons des articles avec logo ton sur ton qui s'accorderont à tous les looks. Tu préfères les couleurs vives ? Nous avons aussi des coloris vitaminés et des graphiques originaux qui ne manqueront pas d'attirer l'attention. Jette un œil aux hoodies avec pantalon de survêtement coordonné pour composer une tenue complète.
Rejoins-nous
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, choisis des pulls du Nike Black Friday portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.