Maillot extérieur Atlético Madrid 2025/26 : portez fièrement les couleurs de votre équipe
Encouragez vos champions dans le nouveau maillot extérieur Atlético Madrid. Nous proposons des shorts et maillots rehaussés de détails authentiques, tels que l'écusson tissé, ainsi que l'emblématique Swoosh. Notre gamme haute performance comprend des maillots de foot extérieur Atlético Madrid, des shorts et des chaussettes coordonnées, pour vous permettre d'imiter vos héros sur le terrain. Ces modèles sont bien entendu aussi beaux qu'agréables au toucher. La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration de votre peau afin qu'elle s'évapore rapidement : vous restez au frais et à l'aise tout au long du match. Parallèlement, les tissus souples sont conçus pour accompagner tous vos mouvements quand vous courez, tirez et marquez.
Au stade, à la maison ou sur le terrain, les maillots extérieur Atlético Madrid 2023 sont toujours un gage de confort. Ils se déclinent en plusieurs coupes : standard et décontractée ou encore ajustée et près du corps. Même les plus jeunes fans peuvent afficher leur passion pour l'Atlético Madrid avec les tenues extérieur pour juniors. Ces ensembles légers et respirants au toucher ultra-doux sont prêts à les accompagner sur le terrain. Une taille élastique confortable maintient le short afin qu'il ne glisse pas pendant qu'ils sprintent à fond.
Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de la planète et nous nous efforçons de faire le nécessaire. Pour soutenir notre initiative Move to Zero de Nike, jetez un œil aux pièces porteuses de l'étiquette Matières Durables. Ces maillots et shorts Atlético Madrid extérieur sont réalisés dans des matières recyclées, comme le polyester fabriqué à partir de bouteilles en plastique qui n'auront pas atterri en décharge. Ces efforts font partie de notre mission qui est d'atteindre zéro déchet et zéro émission nets.
Tenue Atlético Madrid Extérieur 2025/2026
Date de sortie : 26/05/25
Couleurs : bleu, Purple & Yellow