Cardigan Nike Sportswear Club pour ado

Un cardigan, c'est à la fois chic et sportif. Élégant, mais décontracté. Confectionné en molleton, notre pull boutonné est un incontournable confortable que tu peux porter pour sublimer toutes tes tenues tout en profitant d'un confort optimal.

Couleur affichée : Noir/Sanddrift/Sanddrift

Article : IM5082-010