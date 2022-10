Running rythmé : définition et bienfaits

Une fois que vous avez trouvé votre rythme soutenu, courez pendant 20 à 30 minutes. Attendez-vous à travailler entre 85 et 90 % de votre rythme cardiaque maximal, ou entre 80 et 90 % de votre VO2 maximale. Cette zone anaérobie va provoquer un pic d'acide lactique, entraînant votre corps à l'éliminer plus efficacement et à s'adapter à une intensité d'exercice plus élevée. Le jour de la course, votre corps sera habitué à travailler près de son seuil anaérobie. Cela vous permettra d'améliorer votre temps et de maintenir une allure plus rapide pendant plus longtemps.



Vous avez besoin d'aide pour déterminer votre allure de course ? Envisagez de télécharger l'application Nike Run Club pour recevoir des conseils de spécialistes et rejoindre une communauté de runners.