Qu'est-ce que les électrolytes et en avez-vous besoin ?

Une approche se focalisant d'abord sur l'alimentation est un excellent point de départ pour satisfaire vos besoins essentiels. Elle vous permettra d'assimiler non seulement des électrolytes, qui assureront un meilleur équilibre hydrique, mais aussi de nombreuses vitamines, des fibres et des phytonutriments.

Cette approche est utile pour maintenir une quantité équilibrée d'électrolytes au quotidien. En revanche, pour les entraînements physiques, surtout les plus intenses, manger des épinards ou de la pastèque ne suffira pas à remplacer les électrolytes perdus, explique Kelsey Sackmann.

CONTENU APPARENTÉ : Combien de calories faut-il absorber chaque jour ?

« Si vous pratiquez une activité qui vous fait transpirer, vous devez boire plus d'eau pour compenser la perte hydrique, suggère-t-elle. Il est important de boire de l'eau avant, pendant et après l'entraînement. Si l'exercice physique est intense et dure plus d'une heure, une boisson énergisante peut remplacer les électrolytes perdus par la transpiration. »

Ce conseil est particulièrement important si vous faites de l'exercice par temps chaud ou humide, car vous transpirez plus. Si vous êtes à haute altitude, Kelsey Sackmann recommande d'augmenter l'apport en eau et en électrolytes, même si vous ne transpirez pas plus. Cela s'explique par le fait que vous risquez plus facilement de vous déshydrater si vous êtes à une altitude plus élevée.