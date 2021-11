Comment gagner en endurance avec un entraînement en superset

Les supersets créent un stress métabolique intramusculaire. Cela se produit lorsqu'il y a une accumulation de métabolites dans les cellules musculaires, comme le lactate, le phosphate inorganique et les ions d'hydrogène, en même temps qu'un manque de sang et d'oxygène (hypoxie) dans le muscle.



Cette accumulation de métabolites est responsable de la « pompe » musculaire, provoquée par le gonflement des cellules. Le stress métabolique augmente la libération d'hormones anaboliques et est associé à des modifications musculaires et métaboliques avantageuses. L'une des modifications observées est l'augmentation du pic de testostérone, plus important que lors d'un entraînement classique. En effet, il oblige votre système cardiovasculaire à travailler davantage et, au final, ce type d'entraînement vous permet d'être plus en forme, plus fort et plus endurant.