Comment choisir les meilleures chaussettes de compression pour le running

Une revue systématique de publications scientifiques menée en 2020 a permis de conclure que seules trois études publiées sur 21 démontrent que le port de chaussettes de compression pendant l'entraînement permet d'améliorer les performances sportives en diminuant la fatigue musculaire et en améliorant la proprioception et l'efficacité. Aucune de ces études n'est parvenue à identifier le mécanisme qui se trouve derrière ces résultats bénéfiques.



D'autres études ne sont pas parvenues ce type de résultats. Autrement dit, il est peu probable que les chaussettes de compression améliorent votre rapidité ou votre endurance, même si de nombreux runners et runneuses y croient dur comme fer. Cependant, plusieurs études montrent que le port de chaussettes de compression permet de réduire la fatigue musculaire et les courbatures après l'exercice. Si vous ressentez des douleurs et de la fatigue après un run, vous pourriez récupérer plus rapidement avec des chaussettes de compression. Si les chaussettes de compression vous aident à retrouver plus rapidement le chemin du tapis de course ou des pistes, vous pouvez améliorer votre condition physique.