Six étirements essentiels à pratiquer juste après le running

Les étirements aident à réduire les risques de blessures liées au running, principalement les périostites tibiales. Cependant, les résultats des recherches autour de ce sujet restent assez mitigés. Mais la plupart des scientifiques sont d'accord sur une chose : les étirements peuvent aider à prévenir les blessures via deux mécanismes principaux :

Lorsque vous étirez des muscles chauds, vous pouvez améliorer l'amplitude de vos mouvements. Cela a un impact direct sur vos performances de running. Faire de l'exercice lorsque les muscles sont tendus et avec une amplitude de mouvement restreinte a un impact négatif sur l'économie de course et peut causer des blessures. De fait, une étude réalisée en 2019 a examiné les effets des tensions au niveau des mollets. En résumé, les chercheurs ont découvert qu'avoir les mollets tendus affectait l'équilibre et la foulée (la manière de marcher) d'un petit groupe de participants.



Augmenter la circulation sanguine vers les muscles après l'exercice peut accélérer la récupération. La circulation sanguine vise à transporter les nutriments vers les muscles et à filtrer les déchets tels que l'acide lactique. Cela peut réduire les symptômes liés aux douleurs musculaires retardées qui peuvent se manifester sous la forme de raideur, tension, sensibilité ou gonflement du muscle, ou bien par une baisse de force au niveau du muscle sollicité.

Par conséquent, plus vous intégrez des étirements de manière régulière dans votre routine d'après-run, plus vous améliorez votre récupération. Cela peut vous aider à réduire les courbatures et à vous sentir mieux préparé pour votre prochain entraînement.