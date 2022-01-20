Six étirements essentiels à pratiquer juste après le running

Après un run, vous avez parfois des courbatures. C'est un indicateur clé signifiant que votre corps a besoin de repos et de récupération.

Les étirements jouent un rôle essentiel dans le processus de récupération. Les muscles sont plus souples lorsqu'ils sont échauffés. En effectuant des étirements à ce moment-là, vous pouvez améliorer l'amplitude de vos mouvements et accélérer la récupération. Plus concrètement, les étirements effectués juste après un run peuvent aider à réduire les raideurs musculaires et articulaires pouvant survenir après l'entraînement, appelées les douleurs musculaires retardées (DOMS).



Il est important de s'étirer après un run, et vous pouvez même intégrer des étirements dans votre échauffement. Lors de votre échauffement, vous pouvez intégrer quelques étirements dynamiques comme des balancements de jambe, des rotations de la colonne vertébrale et des cercles avec les bras. Ces exercices échauffent vos muscles en douceur pour les préparer à une activité plus intense. Après votre entraînement, nous vous conseillons d'effectuer des étirements statiques, c'est-à-dire sans mouvements.

Mais d'abord, nous vous conseillons de démarrer votre routine d'après-run par un temps de récupération. Cela consiste à réduire l'intensité de l'exercice pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez courir tranquillement, marcher ou bien faire un autre exercice de type aérobie demandant peu d'efforts. L'objectif est de ralentir peu à peu votre rythme cardiaque lorsque vos muscles sont encore chauds. Cela vous permettra de maintenir les étirements pendant plus longtemps, sans vous sentir essoufflé.



Une fois votre temps de récupération terminé, vous pouvez commencer les étirements statiques. Ce sont des positions isométriques (un genre d'étirements statiques) qui étirent les muscles qui ont été très sollicités lors votre run.

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