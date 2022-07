Quels sont les symptômes d'une déchirure de la coiffe des rotateurs ? Les médecins expliquent comment la traiter

Étant donné que la coiffe des rotateurs est responsable de la stabilité de l'épaule, elle est sollicitée dans presque tous les mouvements du bras. Cela signifie qu'elle est mobilisée en permanence, ce qui la rend plus vulnérable aux blessures. C'est d'autant plus vrai pour les sports et les activités qui comportent des mouvements répétitifs ou des gestes au-dessus de la tête, comme le baseball, la natation, le tennis, l'aviron et l'haltérophilie.



« Les blessures au niveau de la coiffe des rotateurs sont courantes quel que soit l'âge, mais elles sont plus fréquentes chez les personnes de plus de 60 ans », indique le Dr Jordan Metzl, médecin du sport à l'Hospital for Special Surgery. « Cela tient au fait que le collagène qui compose le tendon se détériore avec le temps, augmentant ainsi le risque de blessures. »



Il existe deux types de lésions de la coiffe des rotateurs : les lésions traumatiques aiguës et les lésions occasionnées par des mouvements répétitifs.



« Les lésions traumatiques aiguës de la coiffe des rotateurs surviennent à la suite d'une chute, le plus souvent sur une main tendue, par exemple, en glissant sur le verglas ou en tombant d'un skateboard », explique Jordan Metzl. « Mais en règle générale, les lésions de la coiffe des rotateurs surviennent progressivement et sont le résultat d'une sollicitation et d'une pression constante des muscles et des tendons au fil du temps. » Il s'agit alors d'une blessure répétitive ou liée à une utilisation excessive.



L'inactivité et la détérioration de la qualité des tissus et du flux sanguin chez les personnes de plus de 50 ans peuvent aussi provoquer des déchirures de la coiffe des rotateurs », explique Cameron Yuen.



En outre, une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être partielle ou complète, en fonction du niveau de gravité. « En général, les déchirures complètes sont associées à une plus grande fragilité, mais une IRM est nécessaire pour dresser un bilan complet », indique Jordan Metzl.