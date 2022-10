Les bienfaits de la randonnée selon les experts

Une randonnée peut ressembler à une simple marche dans les bois, mais les bienfaits physiques et psychologiques sont supérieurs à ceux apportés par une balade traditionnelle dans les rues de son quartier.

En réalité, une étude publiée en 2018 dans la revue American Journal of Lifestyle Medicine recommande aux médecins de promouvoir la randonnée comme une solution pour respecter les recommandations en matière d'activité physique et pour contrer les problèmes de santé liés à un mode de vie sédentaire, qui augmente le taux de mortalité. Non seulement la randonnée apporte des bienfaits immédiats sur le plan physique, mais elle améliore également sur le long terme la santé psychologique et physique, notamment avec une réduction des risques de maladies cardiovasculaires ainsi qu'une baisse du niveau de stress.

D'après Rand McClain, ostéopathe, la randonnée est considérée comme une activité aérobie à faible intensité. Les entraînements à faible intensité ont moins d'impact sur le système cardiovasculaire que les activités plus intenses et appliquent moins de tensions sur les muscles. Mais il est vrai que les randonnées sont généralement classées en fonction de leur intensité. Par conséquent, si vous voulez corser votre entraînement, vous pourrez facilement trouver un itinéraire plus éprouvant. Pour faire simple : plus la randonnée est intense, plus elle aura d'impact sur votre corps.

« Faites quelques randonnées plus intenses, en plus de randonnées de "récupération active" qui permettent d'accélérer la récupération des cellules grâce à des mouvements très simples (par opposition à un repos complet) », explique l'ostéopathe.

Même si les experts considèrent la randonnée comme une activité moins intense que d'autres formes d'exercice, cette pratique offre néanmoins de nombreux bienfaits pour la santé, comme n'importe quelle autre discipline. Et les experts affirment qu'un bon échauffement et une bonne préparation sont nécessaires avant d'attaquer une randonnée pour protéger les muscles et les articulations de votre corps.

Voici les bienfaits que cette activité physique peut vous apporter.