Nouvelle fougue : A'ja Wilson

Quand est-ce tu as touché un ballon de basket pour la première fois et pourquoi est-ce que tu as choisi ce sport ?

A'JA : J'ai démarré sur le tard. J'avais 13 ans et je n'étais pas bonne du tout, je chauffais le banc à chaque match. Puis j'ai eu un déclic à environ 15 ans, quand mon père m'a acheté mon premier panier et l'a installé dehors. J'ai commencé à adorer l'équipe, les liens qu'on tissait et le fait de gagner. Je jouais tard le soir, en utilisant les phares de la voiture de ma mère, ce qui lui vidait souvent la batterie. Elle n'était pas ravie, non, mais je faisais du basketball.