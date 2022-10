€ 109,99

Het uitstel van het skateboarddebuut op het zomerpodium heeft sommige dromen misschien even op pauze gezet, maar andere tot bloei gebracht. Parra's originele idee om een Nike SB Dunk Low Pro te ontwikkelen in samenwerking met de Federation Kits werd werkelijkheid door de extra tijd en een nieuwe kans om zijn design verder te verrijken met zijn kenmerkende tinten en stijlen.

Voortbouwend op zijn abstracte landschappen en kenmerkende kleuren koos Parra de friswitte klassieke Dunk Low als basis voor een volledig nieuwe schoen door er golvende geometrische patronen en wervelende kleuren in te verwerken als expressieve accenten. Met strak witte details als tegenwicht voor een op zichzelf staande zwarte Swoosh en volledig geïllustreede binnenzolen is de Nike SB Parra Dunk Low Pro de belichaming van actieve verbeelding.