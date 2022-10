€ 100,00

StrangeLove Skateboards heeft een eigen, unieke look ontwikkeld door chaotisch creatieve expressie te combineren met geaarde waardering voor alles wat skaten leuk maakt. Het speelse label uit Californië is aan de slag gegaan met Nike SB om een ongebruikelijk perspectief te ontwikkelen op een geliefde stijl: de Dunk Low. In deze release is het design voorzien van een fluweelstructuur met suède overlays. De uitvoering in pasteltinten combineert verleidelijk zachtroze met details in bright melon en gym red. StrangeLove maakt indruk met de geborduurde schedels op elke hak. Op de zool geven subtiele hartjes uiting aan liefde, net op tijd voor Valentijnsdag.