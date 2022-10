€ 109,99

Voor de nieuwste uitvoering van de Nike SB Dunk Low gaan we terug naar het begin, dieper de historie in. De oprichter van FTC Kent Uyehara en Nike SB hebben zich ondergedompeld in Japanse tradities en bieden nu de kans om Sento badhuizen mee naar buiten nemen. De FTC Dunk is geïnspireerd op het uiterlijk en de honderden jaren oude traditie van Japanse openbare badhuizen, die nog steeds belangrijke gemeenschapsruimtes zijn waar allerlei mensen zich opfrissen, opladen en even ontsnappen aan de dagelijkse sleur.

Helderblauwe suéde, sneeuwwit leer, een doorschijnende zool en felle, emaillen details vangen de pure schoonheid van de Sento badhuizen. Klaar om na je trainingssessie nog even een duik te nemen?