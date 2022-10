€ 169,99

Nike werkt samen met sacai en CLOT in een drievoudige samenwerking die de LDWaffle, een creatieve combinatie van de LDV en de Waffle Racer, naar een hoger niveau tilt. De samengestelde creatie van Chitose Abe is ingespoten met de legendarische streetwearstijl van CLOT voor een schoen met een semi-doorzichtig bovenwerk en kleurcombinaties die naar de kunst van reflexologie verwijzen — een opvallend kenmerk van het CLOT design.

Het design is geïnspireerd op de samenwerking van CLOT aan de Air Max 1 in 2006 en combineert een Swoosh van slangenhuid met reflecterende Swooshes, wat een exotisch effect oplevert. Ter afronding van de look is een speciaal Nike x sacai x CLOT logo aangebracht op het achterste tonglabel, de hak en de voering. Val op in deze frisse versie van een design dat al uniek was.

SKU: DH1347-100