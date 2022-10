Aleali May is niet voor niets een topper geworden. Waar ze haar uiteenlopende talenten ook laat stralen, deze ster uit LA blijft altijd trouw aan haar roots — en dat bleek de sleutel tot succes. Ze is als stylist en model wereldberoemd en heeft nu samen met Jordan een capsule artikelen ontworpen die is geïnspireerd op het dansteam van haar high school. Daar kreeg ze vertrouwen in zichzelf en leerde ze hoe belangrijk zelfexpressie, community en leiderschap zijn.