Exclusieve toegang geeft enkele van onze meest toegewijde SNKRS members en Off-White™ fans gedurende een beperkte tijd de kans om de Nike x Off-White™ Dunk Low te kopen. Wie Exclusieve toegang krijgt, hangt af van een combinatie van factoren die zorgen dat de stijlen naar echte SNKRS members gaan. Exclusieve toegang is geen garantie voor algemene beschikbaarheid of beschikbaarheid in jouw voorkeursmaat. Als je meer kans wilt maken op een paar in jouw maat , raden we je aan pushmeldingen in te schakelen zodat je weet wanneer je Exclusieve toegang hebt.