€ 109,99

De afgelopen tijd zijn er verschillende versies van de Dunk uitgebracht om een groot aantal doelen te steunen. Op deze nieuwe, eclectische editie vind je veel uiteenlopende afbeeldingen, die staan voor hoe Nike door de jaren heen altijd stevige materialen op innovatieve manieren heeft verwerkt in de designs. De graphics verwijzen niet alleen naar de roots van het merk, Blue Ribbon Sports, maar ook naar industriële rijst- en koffiezakken die je vindt op markten in de stad, en die vaak op allerlei manieren worden hergebruikt.

Het vakje met rits op de tong is een knipoog naar herbruikbare verpakkingen van kruidenierswaren, en is voorzien van een label dat is omgevormd tot een voedingswaardenetiket. De bijpassende boodschappentas is voorzien van de dankbare woorden: "Thank You For Caring!"