€ 99,99

De Dunk is gemaakt voor het indoor basketbalveld, maar domineerde later ook op straat — de rest is geschiedenis. Meer dan 35 jaar na zijn debuut wordt het design nog steeds gekenmerkt door een opvallende, krachtige stijl en blijft het een populaire look voor crews, zowel in sport als cultuur.

Nu is de OG van het universiteitsbasketbal terug met overlays van premium leer met vernieuwd materiaal en kleurblokken die bij de herfst passen. Moderne technologie geeft de schoen het comfort van de 21e eeuw, terwijl de frisse combinatie van Sail, Khaki en Light Chocolate voor een strakke look zorgt.