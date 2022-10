€ 179,99

Voor de release van deze schoen heeft Nike samengewerkt met Yoon Ahn, de oprichter van AMBUSH®. Deze samenwerking heeft een levendige creatie opgeleverd met de kenmerkende details van beide merken en een op basketbal geïnspireerd design. De derde kleurencombinatie in de reeks wordt gekenmerkt door opvallende Deep Royal Blue tinten, aangevuld met neutrale zwart-witte accenten.



Met de Japanse cultuur van motoren, auto's en vrachtauto's in het achterhoofd zijn de originele proporties van de Dunk vernieuwd met Swooshes die doorlopen tot buiten de hak, als verwijzing naar de uitlaat van een motor. "Ik dacht 'hoe kan ik de schoenen eruit laten zien alsof ze bewegen?'", aldus Ahn. Op de opvallende band om de hak staat aan de achterkant een woordmerk in reliëf en de inlegzolen en lipjes bij de tong zijn voorzien van twee merknamen om de klassieke kenmerken een extra subtiele draai te geven.